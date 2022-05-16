Reebok уже продал более 100 торговых точек в России турецкой FLO Retailing, а в конце мая страну покинет Gett

Российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok приобрел турецкий холдинг FLO Retailing, который развивает бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседника газеты, близкого к FLO, турецкой компании досталось более 100 точек продаж, ранее принадлежавших Reebok.

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров подчеркнул, что бизнес известный спортивной компании в России оценивается в 1,5 млрд рублей, однако, по его словам, стоимость продажи всех торговых точек турецкой компании составила не более 500 млн рублей.

Reebok объявил о приостановке розничных продаж в России с 13 марта. Один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas, которому в тот момент принадлежал Reebok, временно закрыл магазины и прекратил онлайн-торговлю своей продукцией. В марте бренд Reebok был продан американской Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро.

Cервис такси Gett прекратит работу в России 31 мая, соответствующее письмо разослано таксопаркам страны, пишет Лента.ру со ссылкой на издание The Bell.

Ранее компания сообщала о планах реорганизовать российское подразделение. Тогда в сообщении Gett отмечалось, что такое решение было принято на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации.

— Многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию, — пояснялось в сообщении.

Gett основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером и сейчас работает в Израиле, США, России и Великобритании. В ноябре 2021 года Gett объявила о намерении выйти на биржу NASDAQ в результате объединения с «компанией-пустышкой» Rosecliff Acquisition Corp. В марте компания от сделки отказалась.