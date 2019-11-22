Чем опасна миома матки в репродуктивном возрасте?

Доброкачественное гормонально зависимое образование в мышечном слое матки — миометрии.
Симптомы
Женщине сложно обнаружить данную патологию на основании симптомов. Признаки не ярко выражены, опухоль в начале развития, выявляется случайно при плановом посещении врача — гинеколога.
- Обратите внимание на сбои в менструальном цикле:
- Яркий признак миомы матки — обильные кровотечения, преимущественно при внутреннем расположении опухоли на стенке. Потеря крови в недопустимых объёмах ведёт к другим патологическим проявлениям:
- анемия;
- бледность кожных покровов;
- слабость;
- постоянное состояние усталости.
- Возникают задержки месячных;
- Болевые ощущения носят интенсивный характер;
- Менструация превышает 7 дней;
- Появление кровянистых выделений в конце первой фазы цикла.
- В дни отсутствия месячных возможны болевые ощущения внизу живота, преимущественно «ноющего» характера.
- При опухоли крупного размера увеличивается в объёме абдоминальная область, учащается мочеиспускание. Внешне живот похож на состояние беременности либо ожирения.
- Возникают проблемы с зачатием.
Каждый из вышеназваных симптомов – повод обратиться к врачу.
Осложнения
Нельзя допустить разрастание новообразования до опасных размеров и как следствие:
- Бесплодие;
- Выкидыши;
- Сдавливание внутренних органов малого таза;
- Нерегулярный стул;
- Частое мочеиспускание;
- Кровотечения из полости матки;
- Хроническая анемия.
Миома шейки матки легко травмируется и инфицируется, что приводит к воспалительным процессам.
По статистике доброкачественная опухоль в 3% случаев перерастает в злокачественную.
Профилактика
В группу риска относятся:
- Женщины с наследственной предрасположенностью к подобному образованию. Рекомендовано регулярно проходить осмотр врача гинеколога.
- Дамы с малоподвижным образом жизни, в следствие — ожирение и нарушенный обмен веществ;
- Хронические заболевания органов малого таза в запущенном, не пролеченном состоянии.
Важно!
- Не допускать аборты. Применять контрацепцию с назначения врача.
- Оптимизировать и привести в баланс гормональный фон организма.
- Своевременно проводить лечение осложнений после родов, абортов и гинекологических заболеваний.
- Женщинам после 45 лет с осторожностью проводить время на солнце, в солярии, в бане и сауне. Нагревание тела, пребывание под воздействием высоких температур, подстегнёт и ускорит рост новообразований.