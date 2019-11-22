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Чем опасна миома матки в репродуктивном возрасте?

  • 22/11/2019, 09:58
Часто встречающееся заболевание в гинекологической практике. Распространено среди женщин репродуктивного возраста, преимущественно после 30 лет.

Доброкачественное гормонально зависимое образование в мышечном слое матки — миометрии.

Симптомы

Женщине сложно обнаружить данную патологию на основании симптомов. Признаки не ярко выражены, опухоль в начале развития, выявляется случайно при плановом посещении врача — гинеколога.

  • Обратите внимание на сбои в менструальном цикле:
  • Яркий признак миомы матки — обильные кровотечения, преимущественно при внутреннем расположении опухоли на стенке. Потеря крови в недопустимых объёмах ведёт к другим патологическим проявлениям:
  • анемия;
  • бледность кожных покровов;
  • слабость;
  • постоянное состояние усталости.
  • Возникают задержки месячных;
  • Болевые ощущения носят интенсивный характер;
  • Менструация превышает 7 дней;
  • Появление кровянистых выделений в конце первой фазы цикла.
  • В дни отсутствия месячных возможны болевые ощущения внизу живота, преимущественно «ноющего» характера.
  • При опухоли крупного размера увеличивается в объёме абдоминальная область, учащается мочеиспускание. Внешне живот похож на состояние беременности либо ожирения.
  • Возникают проблемы с зачатием.

Каждый из вышеназваных симптомов – повод обратиться к врачу.

Осложнения

Нельзя допустить разрастание новообразования до опасных размеров и как следствие:

  • Бесплодие;
  • Выкидыши;
  • Сдавливание внутренних органов малого таза;
  • Нерегулярный стул;
  • Частое мочеиспускание;
  • Кровотечения из полости матки;
  • Хроническая анемия.

Миома шейки матки легко травмируется и инфицируется, что приводит к воспалительным процессам.

По статистике доброкачественная опухоль в 3% случаев перерастает в злокачественную.

Профилактика

В группу риска относятся:

  • Женщины с наследственной предрасположенностью к подобному образованию. Рекомендовано регулярно проходить осмотр врача гинеколога.
  • Дамы с малоподвижным образом жизни, в следствие — ожирение и нарушенный обмен веществ;
  • Хронические заболевания органов малого таза в запущенном, не пролеченном состоянии.

Важно!

  • Не допускать аборты. Применять контрацепцию с назначения врача.
  • Оптимизировать и привести в баланс гормональный фон организма.
  • Своевременно проводить лечение осложнений после родов, абортов и гинекологических заболеваний.
  • Женщинам после 45 лет с осторожностью проводить время на солнце, в солярии, в бане и сауне. Нагревание тела, пребывание под воздействием высоких температур, подстегнёт и ускорит рост новообразований.

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