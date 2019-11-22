Чем опасна миома матки в репродуктивном возрасте?

Доброкачественное гормонально зависимое образование в мышечном слое матки — миометрии.

Симптомы

Женщине сложно обнаружить данную патологию на основании симптомов. Признаки не ярко выражены, опухоль в начале развития, выявляется случайно при плановом посещении врача — гинеколога.

Обратите внимание на сбои в менструальном цикле:

Яркий признак миомы матки — обильные кровотечения, преимущественно при внутреннем расположении опухоли на стенке. Потеря крови в недопустимых объёмах ведёт к другим патологическим проявлениям:

анемия;

бледность кожных покровов;

слабость;

постоянное состояние усталости.

Возникают задержки месячных;

Болевые ощущения носят интенсивный характер;

Менструация превышает 7 дней;

Появление кровянистых выделений в конце первой фазы цикла.

В дни отсутствия месячных возможны болевые ощущения внизу живота, преимущественно «ноющего» характера.

При опухоли крупного размера увеличивается в объёме абдоминальная область, учащается мочеиспускание. Внешне живот похож на состояние беременности либо ожирения.

Возникают проблемы с зачатием.

Каждый из вышеназваных симптомов – повод обратиться к врачу.

Осложнения

Нельзя допустить разрастание новообразования до опасных размеров и как следствие:

Бесплодие;

Выкидыши;

Сдавливание внутренних органов малого таза;

Нерегулярный стул;

Частое мочеиспускание;

Кровотечения из полости матки;

Хроническая анемия.

Миома шейки матки легко травмируется и инфицируется, что приводит к воспалительным процессам.

По статистике доброкачественная опухоль в 3% случаев перерастает в злокачественную.

Профилактика

В группу риска относятся:

Женщины с наследственной предрасположенностью к подобному образованию. Рекомендовано регулярно проходить осмотр врача гинеколога.

Дамы с малоподвижным образом жизни, в следствие — ожирение и нарушенный обмен веществ;

Хронические заболевания органов малого таза в запущенном, не пролеченном состоянии.

Важно!