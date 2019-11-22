В Новосибирске в дома, отключенные в результате аварии, подано отопление

— Повреждение устранено, тепловые сети заполнены, ЦТП запущены в работу. С 16:30 начался запуск системы отопления по домам, — рассказал журналистам сразу после завершения ремонта директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев, руководивший работами на объекте. — Работа эта будет вестись управляющими компаниями совместно с нами, при контроле параметров [подачи теплоносителя]. Потребуется определенное время, еще несколько часов.

По состоянию на 20 часов 21 ноября, тепло поступает во все дома и социальные объекты по улицам Комсомольская, С. Кожевникова и Герцена. Таковы данные управляющих компаний.

Температура в квартирах начала расти. Во время отключения она составляла от 10 до 18 градусов.

У большинства домов даже в период отключения удалось сохранить температуру на уровне 15-20 градусов. Это связано с тем, что по девяти из двенадцати домам удалось избежать полного слива воды из систем теплоснабжения. Теплоноситель из обратного трубопровода подавался в систему отопления дома. Схема позволила энергетикам поддержать теплоснабжение на сниженных параметрах и не допустить повреждения труб из-за замерзания воды.

В ближайшие часы температура в квартирах должна быть не менее 18 градусов. В отдельных случаях на прогрев помещений требуется не менее суток. Прежде всего, это относится к домам, из систем которых был полностью слит теплоноситель – по адресам Комсомольская 4, 8 и Герцена, 8/1. Если проблемы с теплоснабжением сохраняются более суток, необходимо звонить в управляющую компанию или по номеру 051.

Фото: пресс-служба СГК