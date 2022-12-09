Чем опасно похудение к Новому году?

Традиция приступать к похудению незадолго до Нового года распространена не только в России, но во всём мире. Пожалуй, это вторая по популярности традиция, поскольку первая – это стремительное похудение к лету. В случае с Новым годом задача влезть в «то самое платье», в случае с летом – надеть купальник и не выглядеть как перевязанная верёвками колбаса.

Так или иначе, в обеих ситуациях худеющему не позавидуешь. Времени мало, килограммов много, а мечты о стройной фигуре становятся навязчивым пунктиком. Бывалые поклонники диет уже знают, что приступать к подготовке формы к новогодним праздникам нужно уже в октябре, а вот неопытные новички попадаются в ловушку «да я всё успею», садятся на диету за пару недель до главного корпоратива и не получают желаемого результата. Усугубляется это ещё и тем, что разрушенные о стройной фигуре мечты сталкиваются с разнообразием праздничных блюд, так что от осечки до срыва (причём затяжного) рукой подать.

И вот, начинающий диетчик сидит у тазика с салатом оливье, грустит, килограммы никуда не делись, а после застолья к ним прибавились ещё и дополнительные. Как результат – растраченное здоровье, стресс, переедание и обратный путь к ожирению. Как справиться со всей этой диетической «манией» и остаться довольным результатом, поговорим далее.

Худеем к Новому году: как сбросить вес и не сойти с ума?

Для начала стоит сказать, что у вас вряд ли получится добиться идеальных пропорций в том случае, если вы сели на диету за 1-2 недели до праздника. Не стоит обманывать себя и наносить своему организму непоправимый (да-да, именно непоправимый) вред жесточайшими диетами и изнурительными тренировками. Лучше воспользуйтесь несколькими рекомендациями, которые позволят вам сбрасывать вес постепенно.

Откажитесь от вечных «надо похудеть к…»

Добиться конкретных показателей на весах к конкретному дню могут, разве что, профессиональные спортсмены. Для них здоровье – разменная валюта, часть сделки. Тем более у них есть опытные тренеры и диетологи, которые точно знают, как добиться нужного веса или формы за отведённый срок.

У обычного человека нет таких тренеров…и здоровья тоже такого нет. Потому если вы не хотите всю оставшуюся жизнь перемещаться от гастроэнтеролога к эндокринологу, а потом обратно – прекратите уповать на то, что вы сможете, поголодав неделю, получить фигуру мечты, потребляя до этого момента всё и без разбору.

Сброс лишних килограммов – это половина беды

Вот представим. Усилием воли, подорванным здоровьем и расшатанными нервами вы купили себе «идеальный вес». Лишние килограммы ушли, но счастья вы, поверьте, не испытаете. Большинство людей в такие моменты понимают, что не знает, как дальше быть с этими заветными цифрами на весах.

Кто-то до конца жизни после этого боится лишний раз даже посмотреть в сторону шоколадки, кто-то заседает за новогодним столом, боясь очнуться посреди него, поедая в беспамятстве оливье, жареную курицу и заедая это всё тортом Наполеон, а кто-то просто без сил наблюдает за счастливыми лицами, которые получают удовольствие от жизни, на которое у вас уже просто не хватает эмоций.

Поэтому заранее определитесь с тем, чего вы хотите добиться похудением и хотите ли вы поддерживать вес в норме. Оцените свои перспективы.

По жести не жести!

Чем меньше времени остаётся до заветного дня Х (в нашем случае Нового года), тем более кардинальные способы похудения выбираются замотивированными худеющими. Но никто из них даже не задумывается в такие моменты, НАСКОЛЬКО серьёзный и непоправимый вред они наносят организму:

Жёсткие диеты и голодание. Такие методики работают неплохо. Но они относительно (внимание: относительно!) безопасны лишь для людей с серьёзным ожирением и под пристальным присмотром врача. Для остальных «ничего не буду есть неделю» обернётся тем, что вы подорвёте свой организм, уничтожите свой метаболизм и оставшуюся жизнь будете либо есть как не в себя, либо питаться одними таблетками. Сокращаем белок в рационе. Очередная диета из интернета гласит «прислушайся к телу». Совет полезный, но начинать стоит с мозга. Потеря нежировой массы при таком рационе ведёт к сбою в обменных процессах, слабости, нарушению концентрацию и другим серьёзным расстройствам в организме. Нарушение сна. Справедливости ради признаем, что плохо спит у нас каждый второй гражданин России. А уж в период праздников и переедания тем более. Растёт потеря мышечной массы, зато появляется повышенный стресс. Появляются отёки, начинаются срывы, тело не может спокойно уснуть. Сущий кошмар.

К чему всё это? Да к тому, что не нужно изнурять себя очередным 3-5-дневным голоданием. Если вы и хотите сбросить пару лишних килограммов, то начинайте худеть ещё в октябре. Сбалансируйте рацион, составьте грамотную программу тренировок и не насилуйте свой организм. Тогда и после праздников не будет дичайшего срыва, и с гормонами всё будет в порядке, да ещё и здоровее станете, уверяем вас!

Как правильно худеть?

Похудение – это не сиюминутный джек-пот, это инвестиция в светлое будущее. О чём речь? Да о том, что не нужно «худеть к…» или «худеть для…», нужно менять образ жизни. Будет непросто, тело будет сопротивляться, мозг будет сопротивляться, ближайшая пиццерия и кондитерская будут сопротивляться, но это не значит, что нужно им поддаться.

Несколько советов:

ведите дневник или используйте специальное приложение для мониторинга (взвешивания, шаги, замеры – реальные цифры помогут видеть прогресс);

выбирайте насыщающие продукты;

не срывайтесь в выходные;

фитнес обязателен (лучше всего под присмотром опытного тренера);

любые праздники и необычные обстоятельства воспринимайте, как возможность выдохнуть, опасный период можно преодолеть грамотно и при этом вкусно.

Помните, что похудение – это не спринт, это марафон. Не ударяйтесь во все тяжкие и всё у вас обязательно получится!