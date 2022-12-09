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В Кемерово приступают к проектированию еще двух участков набережных

  • 09/12/2022, 15:52
В Кемерово приступают к проектированию еще двух участков набережных
Срок проектирования обоих объектов составит 8 месяцев.

В скором времени планируется начать проектирование ещё 2 участков набережной в Кемерово. Одна из них будет находиться вдоль берега реки Искитимки по стороне Восьмого кассационного суда от «хрустального» пешеходного моста до устья. А вторая – набережная Томи от устья Искитимки до границ будущего жилого комплекса «Притомский». Срок проектирования обоих объектов составит 8 месяцев. Об этом рассказал в своем Телеграмм-канале Дмитрий Анисимов, мэр Кемерово.

Обе эти прогулочные зоны станут частью единого современного пешеходного пространства. Каждый участок новых набережных Искитимки и Томи должен иметь свою индивидуальность – хотя проектировщикам и предстоит держаться в рамках общей концепции.

— Недавно я рассказывал об участке набережной Искитимки напротив здания Пенсионного фонда, где будут сосредоточены локации для семейного отдыха. Его мы начинаем строить уже в этом году, подрядчика определили, — отметил Анисимов.

По его словам, на следующем участке, ближе к Томи,  будет сделан акцент на культурно-историческую направленность, там будут размещены арт-объекты, связанные с историей Кемерова и региона.

Также на набережной появятся пешеходные зоны, велодорожки, современное озеленение и освещение.

— Еще одна задача для проектировщиков – разработать облик будущей набережной Томи в месте, где она будет соединяться с набережной Искитимки. Нужно красиво с точки зрения дизайна и комфорта для жителей, соединить две совершенно разные территории, — подчеркивает Дмитрий Анисимов.

По задумке этот участок набережной будет напоминать новую набережную за Московской площадью. В этом месте будут установлены современные скамейки, освещение, ландшафтный дизайн.

Фото из Телеграмм-канала мэрии Кемерово

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Кемеровская область

Теги : Набережная Кемерово


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