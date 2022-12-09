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Вопрос с кадрами повис в воздухе

  • 09/12/2022, 15:47
Автор:
Подготовка кадров
Компании затрудняются давать прогноз о том, какие специалисты им будут необходимы в перспективе и кого нужно готовить — слишком много изменений происходит в экономике.

— В последние годы многие компании затрудняются давать даже финансовый и экономический прогноз своего развития, а тем более разводят руками, когда идет разговор о кадрах, которые понадобятся в перспективе. Какие специалисты им нужны и в каком количестве — никто не может сказать. Фактический все вузы сейчас работают в разрыве, — констатировал, открывая форум «Новая экономика Сибири» ректор НГУЭУ Павел Новгородов. — Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие даст нам возможность понять, на какую модель экономики мы должны ориентироваться, какие новые программы вводить, а какие ― закрывать, каких специалистов готовить и с какими компетенциями. Это очень трудные решения, но они не пройдут мимо вузов, и академическая среда совсем скоро почувствует то, что происходит за окном.

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Заместитель министра промышленности и предпринимательства, начальник управления промышленности Денис Рягузов также отметил, что сейчас критически важна готовность самих предприятий участвовать в программах подготовки молодых специалистов.

— У нас нет других вариантов, и подготовка кадров не менее важна, чем проекты по импортозамещению, — предупредил чиновник. — Иначе ни о какой импортонезависимости говорит не придется.

Министр науки и инноваций Вадим Васильев считает, что в Новосибирской области существует огромная потребность в инженерах-конструкторах, специалистах, которые смогут работать с новыми технологиями.

— В ближайшее время потребуется большое количество операторов беспилотников, в связи с масштабным проектом, который реализует НАЗ им Чкалова, — говорит министр. — Директоры, как минимум 20 предприятий, недавно заявили, что им нужны инженерно-технические кадры. Так что реальный сектор сейчас охотнее заключает соглашения с вузами о подготовке необходимых ему кадров.

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При этом Васильев обозначил еще одну проблему. По его словам, предприятия в Новосибирске до сих пор слабо осведомлены о том, какие наработки есть у институтов Академгородка и как их использовать. Ученые также не всегда понимают практическое применение открытых ими процессов, технологий, если речь идет не об опытном образце, а о проекте, который находится на старте технологической готовности.

— Именно здесь, на мой взгляд, абсолютно по-другому может заиграть роль вуза как интегратора и доводчика инноваций. Для этого сейчас создаются центры трансфера технологий, которые обеспечивают оформление научных разработок в опытные образцы с последующей интеграцией в производство. К примеру, центр трансфера НГУ уже выстроил взаимодействие с рядом крупных промышленных холдингов, — пояснил Вадим Васильев.

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Павел Новгородов считает, что у России в нынешней ситуации есть все шансы на то, что экономика будет усложняться, на рост доли высокотехнологичных инновационных производств, которые будут более востребованы, чем торговля.

— Сейчас нужно создавать свои технологии, вкладываться в них. Это сложно, так как просто купить их было гораздо проще. Но других вариантов нет, — уверен Новгородов. —Если каждый будет делать то же, что и раньше, то это не приведет к результату. Нужно искать новые подходы во взаимодействии власти, вузов и бизнеса. Нужно меняться изнутри, и я надеюсь, что у нас все получится.

Ранее редакция приводила мнение известного политика и общественного деятеля, уникального специалиста в сфере государственного и муниципального управления Виктора Толоконского о том, какие изменения необходимы Новосибирской области.

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : центр трансфера технологий Подготовка кадров


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