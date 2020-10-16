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Наиболее опасные виды рака: описание, эффективность лечения, прогнозы

Онкологические заболевания занимают вторую позицию в списке основных причин смертности. Какой тип рака является наиболее опасным сказать сложно, поскольку скорость разрастания опухоли, возникновения метастаз индивидуальна, кроме того, многое зависит от своевременности диагностики, выбранного курса лечения. При этом можно выделить ряд онкологических заболеваний, представляющих максимальную опасность.
  • 16/10/2020, 16:04
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Рак: что это такое?

К онкологическим относятся заболевания, связанные с возникновением и разрастанием злокачественной опухоли. Раковые клетки активно делятся и с током крови распространяются по всему организму, провоцируя появление метастаз – вторичных, удаленных от первого очагов опухолей. Раковыми называют видоизмененные клетки с укрупненным ядром и высокой скоростью деления.

Онкология опасна тем, что на первых этапах какие-либо симптомы появления злокачественной опухоли отсутствуют, а успех лечения во многом определяется тем, на какой стадии удалось выявить и диагностировать заболевание. Кроме того, даже при своевременной и качественной терапии сохраняется опасность возникновения рецидива болезни. И самый важный фактор: не существует методик и лекарств, способных со стопроцентной гарантией победить рак.

Меланома

Злокачественная опухоль кожи, меланома, относится к особо агрессивным видам рака. Причиной перерождения пигментных клеток, отвечающих за выработку меланина, нередко служит злоупотребление загаром. В список причин также входит вынашивание ребенка, прием ряда медикаментов и другие внешние и внутренние факторы.

Меланома носит звание «королевы рака». Выживаемость зависит от стадии, на которой было начато лечение. На первой стадии наблюдается 91% благополучных исходов, на четвертой – только 15%. Важно знать, что меланома опасна не только сама по себе – она нередко приводит к возникновению рака костей, легких, печени, головного мозга.

Рак легких

Основной причиной возникновения злокачественной опухоли в легком является курение. По статистике в 52% случаев опухоль развивается в правом легком, в 48% случаев – в левом. Данное заболевание на начальных стадиях протекает бессимптомно, при этом быстро распространяются метастазы.

Для диагностики рака легких эндоскопическое исследование бронхов, томография грудной клетки. Если удалось обнаружить заболевание на ранней стадии, вероятность выздоровления составляет около 54%. На поздних стадиях шанс выжить минимален – порядка 4%.

Рак мозга

Перерождение и бесконтрольное деление клеток может начаться в любой области и зоне головного мозга. Заболевание может быть наследственным, к причинам также относят генетические аномалии, гормональные нарушения, ряд вирусных заболеваний. Медицина еще не установила основной фактор возникновения рака мозга.

Данный вид онкологии крайне редко провоцирует появление метастаз, но относится к наиболее опасным, так как химиотерапия и иные методы лечения малоэффективны, а сама опухоль часто неоперабельна. Выживаемость при ранней диагностике — 65%, при обнаружении на поздних стадиях – не более 17%.

Рак поджелудочной железы

Злокачественная опухоль, появившаяся в поджелудочной железе, быстро разрастается и захватывает соседние органы. Заболевание протекает бессимптомно и с трудом поддается лечению.

Рак поджелудочной по степени распространенности занимает 10 место среди онкологических заболеваний, при этом по смертности он находится на четвертой позиции. При диагностике на ранней стадии лишь 2-5% пациентов после прохождения лечения живут дольше 5 лет. Если опухоль неоперабельна, только 30-40% больных проживают около трех лет. В запущенных случаях лишь 50% пациентов может прожить около года. При диагностике на поздних стадиях только 10% больных живут более 10 недель.

Рак мочевого пузыря

Данный вид онкологии часто диагностируется на начальных стадиях и хорошо поддается лечению. Опасность рака мочевого пузыря заключается в большом риске послеоперационных осложнений и частых рецидивах. Заболеванию в большей степени подвержены мужчины — у них этот вид рака встречается в 4 раза чаще по сравнению с женщинами.

Более 5 лет живет 94% пациентов, у которых рак мочевого пузыря был диагностирован на начальных стадиях. При выявлении онкологии на 3 стадии выживаемость составляет 45%, на 4-й – от 7 до 26%.

Рак желудка

Один из наиболее распространенных видов рака, по частоте встречаемости занимает второе место после рака легких. Причиной возникновения рака желудка может служить частый прием алкоголя, курение, плохие экологические условия жизни, неправильное питание, бактерия Хеликобактер пилори, способная выжить в соляной кислоте.

Рак желудка часто диагностируется только на поздних стадиях, так как на начальных стадиях его можно принять за гастрит или язву. Кроме того, многие больные долгое время не обращают внимания на симптомы или занимаются самолечением.

При обнаружении рака желудка на 1 стадии излечивается 70-80% заболевших, на 2 стадии выживаемость составляет 56%, на 3-й – 38%, на 4-й – 5%.

Лейкемия

Лейкемия также известна под названиями белокровие, лимфосаркома, лейкоз. Это рак крови, его опасность заключается в отсутствии локации, где растет опухоль – аномальны клетки перемещаются по всему организму вместе с кровотоком. Перерождение лейкоцитов негативно сказывается на свойствах крови, что ведет к нарушению работы всех систем и органов.

Из-за отсутствия или слабо выраженной симптоматики лейкемия нередко диагностируется уже на поздних стадиях. Если традиционная терапия не помогает, для лечения необходима трансплантация клеток костного мозга от подходящего донора. Если рак крови диагностирован на ранних стадиях, у 30% больных выживаемость превышает 5 лет. Но для людей старше 60 лет эта статистика составляет около 10%. У 85% больных, прошедших лечение, наблюдается рецидив и ухудшение состояния спустя 3-5 лет после курса терапии.

Лимфома

Лимфмой называют рак лимфатических узлов. Злокачественная опухоль может возникнуть в любом лимфоузле, то есть, это заболевание способно затронуть любой внутренний орган. Лимфома опасна чрезвычайно быстрым распространением.

Существует несколько разновидностей лимфомы. Лучше всего подается лечению лимфома Ходжкина, обнаруженная на ранних стадиях – у 90% больных наблюдается выживаемость свыше 5 лет. В среднем при раке лимфоузлов любого типа выживаемость составляет около 60% — 70-80% при ранней диагностике и 20-30% при обнаружении на поздних этапах.

Заключение

Рассмотрев подробно основные виды рака, самым опасным стоит признать меланому. Ее часто обнаруживают слишком поздно, когда быстро прогрессирующая болезнь успевает поразить многие внутренние органы. При любых подозрительных симптомах следует обращаться к врачу, чтобы пройти обследование на предмет онкологических заболеваний.

Фото с сайта pixabay.com

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