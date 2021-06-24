Рекламодателям

ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников

  • 24/06/2021, 14:02
ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые чаще других попадаются на уловки мошенников. По данным банка, более склонны доверять схемам злоумышленников мужчины в возрасте 30 лет, проживающие в центральном регионе.

Новости компанийСогласно исследованию ВТБ, мужчины чаще страдают от действий мошенников, чем женщины: 55% против 45% соответственно. Наиболее уязвимыми становятся люди в возрасте от 35 до 39 лет, их доля превышает треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью злоумышленников. Около 25% занимает категория клиентов от 40 до 49 лет. Меньше всего верят мошенникам молодое и старшее поколение: доля клиентов свыше 50 лет составила 22%, до 29 лет — 18%. Средний возраст мужчин, которые чаще становятся жертвами мошенников, составляет 30 лет, женщин — 32 года.

Больше всего от действий мошенников сегодня страдают жители Центрального федерального округа (свыше 40%), Приволжского и Сибирского федеральных округов – 13% и 12% соответственно. Реже всего мошеннические действия осуществляются в отношении клиентов из Северо-Кавказского федерального округа (1,4%).

«Мы фиксируем высокую активность мошенников в интернете: только за месяц наши специалисты заблокировали более 1 000 мошеннических онлайн-ресурсов, для сравнения за весь 2020 год их число не превышало и 200. Мошенники постоянно изобретают новые способы хищения средств — например, недавно они стали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от имени банка, за которые клиент якобы получит деньги. Такие атаки направлены на получение личных данных клиента, одноразового кода подтверждения для доступа в ВТБ Онлайн или реквизитов карт для проведения мошеннических операций. Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ (ПАО) Никита Чугунов.

Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Для предотвращения таких ситуаций ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.

Сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. «сотрудника безопасности». Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг. Мошенники маскируют фишинговые атаки под сайты покупки авиабилетов, туров, сервисы доставки и путешествий.

«Для ВТБ вопрос защиты средств клиентов является приоритетным. Наша задача – предупредить пользователей о новых методах социнженерии и фишинга и запустить новые способы их защиты. Банк успешно внедрил системы голосового антифрода в работе контакт-центра и применяет биометрическую идентификацию клиентов с помощью голосовых слепков. До конца года в ВТБ Онлайн появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты могли убедиться в благонадежности ссылки на оплату стороннего ресурса. Кроме того, мы внедряем определитель мошеннических звонков, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC», — добавил Никита Чугунов.

498

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы финансовая безопасность ВТБ банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

За текущий год на территории СФО предотвратили более 50 правонарушений в области транспортной безопасности

24/06/2021, 17:22

Локдаун в Бурятии

23/06/2021, 19:28

Кемерово догоняет Новосибирск по ценам на недвижимость

22/06/2021, 10:17

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Григорий Якобсон: То, что мы видим на рынке кредитования жилья, очень похоже на ипотечный пузырь

Все материалы
Лента новостей

СГК реконструирует крупную тепломагистраль в Новосибирске

24/06/2021, 17:16

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

24/06/2021, 16:32

Население новых жилмассивов жалуется на вонь от малых рек

24/06/2021, 16:00

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

24/06/2021, 15:20
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36

Новости компаний

ВТБ начинает прием заявок по новым условиям семейной ипотеки

24/06/2021, 15:47

«Горный ПРОфиль» – номинация Группы «Сибантрацит» – открыта для журналистов, рассказывающих об угольной отрасли

24/06/2021, 12:02

К чему готовиться после повышения ключевой ставки ЦБ: прогнозы банкиров

24/06/2021, 12:00

Зарплатный проект Банка Акцепт – индивидуальная выгода для работодателей и сотрудников!

23/06/2021, 12:02

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Экономика

Через неделю вступят в действие новые пошлины на экспорт древесины

Как общественники искали места незаконного слива коммунальных отходов

Бизнесу не хватает открытого неба

Дополнительные доходы бюджета уйдут депутатам и перевозчикам

Под официальное сокращение в этом году попадут около 1500 новосибирцев

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

ФРС лишает золото предпосылок для роста

Жители региона открыли 257 тыс брокерских счетов

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Часть банков уже заложила в свои предложения по депозитам повышение ставки ЦБ

Политика

Новости Новосибирска

Съезд единороссов утвердил лидера списка кандидатов

Группа «ВИС» готова к любым проверкам по четвертому мосту

Искусственный интеллект-почерковед и другие выборные новаторства

Городской власти снова хотят добавить критерии эффективности

Андрей Травников занимает 49 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Недвижимость

Недвижимость

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Технологии

Новости Новосибирской области

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

В Новосибирске появится инновационный кластер МТС

Агропром

Новости Новосибирска

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Новосибирские аграрии просят провести новую переоценку земли

Транспорт

Новости Новосибирска

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Авто

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

Туризм

Новости туризма

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Как отели обманывают туристов и как с этим бороться?

Крым. Островок российской Греции

Общество

Новости Новосибирска

Население новых жилмассивов жалуется на вонь от малых рек

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С 1 июля в Новосибирске снова подорожает «коммуналка»

Инвестор вложит в парк на «Звезде» 65 млн рублей

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска