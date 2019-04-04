Через онлайн-кассы в Новосибирской области пробито чеков более чем на 1 трлн рублей

До 1 июля предстоит установить онлайн-кассы организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги населению, а также сферы торговли и общепита без наемных работников, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники вступил в силу в 2016 году. 1 июля 2018 года начался третий этап перехода на новый порядок применения ККТ. По итогам первого и второго этапов на онлайн-кассы перешла практически вся торговля (за исключением предпринимателей, которые торгуют без наемных работников), а также все общественное питание.

— В основе нового порядка лежит фиксация и передача в онлайн-режиме информации о каждом расчете через операторов фискальных данных в ФНС России, — отметил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

По его словам, аккумулирование информации о продажах со всех торговых точек страны в режиме онлайн (включая наименования товаров, услуг и их фактической цены) открывает новые возможности мониторинга цен на социально значимые товары, покупательной способности граждан, спроса и потребления и т.д. У потребителей появилась возможность получения электронных чеков, которые можно быстро и удобно проверять с помощью мобильного приложения.

— Система дает новые возможности и бизнесу. В первую очередь, это выравнивание конкурентных условий, минимизация проверок. Бесконтактная система администрирования кассовой техники максимально исключает общение с налоговыми органами и значительно экономит трудозатраты и время. Регистрация касс теперь возможна через сайт ФНС России. Полностью ликвидируется кассовая отчетность, — подчеркнул Владимир Шаповалов.

В УФНС напомнили о праве индивидуальных предпринимателей уменьшить расходы на приобретение ККТ из суммы налога при соблюдении определенных условий. Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18000 рублей на каждую единицу техники.

В Новосибирской области, по данным на 01.01.2019 г., почти 20 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, преимущественно занятых в сфере торговли и общественного питания, зарегистрировали около 51 тыс. касс. Это почти в 2 раза превышает дореформенный парк. Пробито и учтено чеков более чем на 1 трлн рублей. В передающем режиме работают 93% ККТ. Через личный кабинет на сайте ФНС России зарегистрировано 87% кассовой техники.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области