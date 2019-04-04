Коммерческий банк настаивает на банкротстве Транспортного Союза

ООО КБ «АЙМАНИБАНК» настаивает на банкротстве саморегулируемой организации «Транспортный союз Сибири». Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Указанная сумма задолженности транспортного союза перед банком составляет 9 миллионов рублей. Суд уже назначил дату предварительного судебного заседания, которое состоится 29 апреля.

Получить комментарий руководства СРО «Транспортный союза Сибири» на момент публикации не удалось.

«Транспортный союз Сибири» был создан в 2002 году, а в 2010 году зарегистрирован как саморегулируемая организация. По информации союза, организация взаимодействует и сотрудничает с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, Сибирским управлением Государственного автодорожного надзора в сфере транспорта, с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Новосибирской области и областной территориальной организацией общероссийского профсоюзного союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Членами СРО «Транспортный Союз Сибири» являются более 100 организаций и индивидуальных предпринимателей, в числе, которых таксомоторные перевозчики, международные и межрегиональные.

Фото: pixabay.com, автор- qimono