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Новосибирская область получит более 580 млн рублей на дороги

Правительство России распределило между 28 субъектами деньги на развитие транспортной системы.
  • 04/04/2019, 16:09
Новосибирская область получит более 580 млн рублей на дороги

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения, которыми утверждено распределение трансфертов в размере 65 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Более 30 млрд рублей получит Самарская область, чтобы построить транспортный обход вокруг Тольятти и мост через Волгу.

Семь субъектов Федерации получат более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог. Как отметили в пресс-службе Росавтодора, за счет этого будут обеспечены транспортные коммуникации между центрами экономического роста в рамках Комплексного плана. 14,8 млрд рублей получат в 2019-2021 гг. 7 субъектов РФ (Республики Коми и Северная Осетия – Алания, Красноярский и Приморский края, Амурская, Воронежская, Нижегородская области). На мероприятия по ликвидации 49 одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог выделено 7,6 млрд рублей в 2021 году.

Ещё 12,5 млрд рублей направляется на строительство и реконструкцию дорог и мостов в 23 регионах. 40% от общего объема трансфертов – на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития России проектов в объеме 5 млрд рублей 18 субъектам РФ (Республикам Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва, Камчатскому и Пермскому краям, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Томской областям и Ненецкому автономному округу). 60% – на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия в формате ГЧП в объеме 6,9 млрд рублей 3 субъектам (Пермскому и Хабаровскому краям, Новосибирской области). 600 млн рублей выделяется на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии 6 субъектам (Республикам Адыгея, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республике, Липецкой и Псковской областям).

Также в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрен резерв межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в объёме 5 млрд рублей.

Фото: Gensa Gensa

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