Через толмачевскую таможню прошло 24,5 млн отправлений

За 11 месяцев 2020 года в месте международного почтового обмена «Толмачёво ММПО» было автоматически выпущено около 7,5 миллионов международных почтовых отправлений (МПО). Таможенный контроль в отношении остальных МПО в среднем занял 1-2 минуты, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— За 11 месяцев 2020 года Новосибирским почтовым таможенным постом в месте международного почтового обмена «Толмачёво ММПО» было выпущено около 24,5 миллионов МПО. Все почтовые отправления прошли таможенный контроль в установленный законодательством срок (не более 4 часов с момента поступления в таможню), при этом среднее время проведения таможенного контроля составило 1-2 минуты, — рассказали в СТУ.

В пресс-службе уточнили, что с ноября 2019 года в месте международного почтового обмена «Толмачёво ММПО» внедрён автоматический выпуск почтовых отправлений в соответствии с Технологией уполномоченного оператора, предусмотренной приказом Минфина № 279н. В 2020 году доля почтовых отправлений выпущенных автоматически (без участия инспектора) составила 30%.

При этом, основной категорией почтовых отправлений, обрабатываемых в месте международного почтового обмена «Толмачёво ММПО», стали мелкие пакеты. Для обработки также поступала посылочная почта и EMS отправления. Подавляющая часть почтовых отправлений пересылалась с территории Китая.

Фото: пресс-служба СТУ