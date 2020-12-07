Объявлен тендер на реставрацию купола Новосибирского театра оперы и балета

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» объявил тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения. Согласно документации, ремонтные работы будут проведены в зоне «А» (центральное крыло с портиком главного входа), зоне «Е» (правое крыло) и зоне «Г» (сценическая коробка). Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В частности, в центральном крыле отреставрируют наружные двери. Ручку для нее изготовят согласно спецпроекту. Также здесь появятся покрытия из гранитных плит. В правом ожидается реставрация дверей, паркета, лестничной клетки, будут проведены отделочные работы, устройство пола, заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, кондиционирования и вентиляции. Кроме того, будет установлена новая система оповещения и управление доступом, а также система контроля и управление эвакуацией. В блоке сценической коробки утеплят фасады, внутри помещения выполнят реставрацию терразитовой штукатурки, баллюстрады сценической коробки, дверных о оконных блоков, установят металлические переходные мостики, кровлю отремонтируют и покроют нержавеющей сталью,

Отмечается, что реставрационные работы должны начаться сразу после заключения контракта и завершиться в апреле 2022 года. При этом, обязательным условием является наличие у подрядчика разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, выданное Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Начальная цена контракта составляет 381,9 млн рублей. Источник финансирования- субсидия из федерального бюджета и собственные средства театра.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 28 декабря 2020 года. Итоги конкурса будут подведены 31 декабря 2020 года.

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