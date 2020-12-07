В январе власти Новосибирска ждут новый эпидудар

— После тяжелого октября, когда медицина работала в режиме сверхнагрузки, мы видим, что показатели по заболеваемости стабилизировались и некоторые стационары можно вернуть к работе по профилю. Но расслабляться нельзя. В январе ситуация может быть более напряженная. Мы ожидаем рост эпиднагрузки, — заявил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — В новогодние каникулы все активно поотдыхают, а 11 января вернутся в организованные коллективы.

Глава региона отметил, что ожидает распространения как коронавирусной инфекции, так и ОРВИ, и гриппа.

— Я прошу Роспотребнадзор, Минздрав и оперштаб подготовить предложения: что делать, чтобы компенсировать эпидудар, который нас может ожидать в январе, — добавил Травников.

По данным областного Минздрава, за сутки в регионе зарегистрированы 178 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего нарастающим итогом — 23,945 случаев, проведены 961133 теста.

— На выходных мы получили около 1000 доз вакцины гамма-ковид и с завтрашнего дня готовы начать прививать работников. Приказ о том, как будет осуществляться вакцинирование, подписан, — сообщил министр Константин Хальзов. — Кроме того, в ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» на прошлой неделе начались клинические испытания вакцины на добровольцах 60+. Так что у нас есть возможность сравнить эффект двух вакцин.

Он напомнил, что осенью из облбюджета были выделены средства на закупку оборудования для хранения вакцин на базе ГКУ НСО «Новосибирскоблфарм».

По данным замруководителя областного управления Роспотребнадзора Натальи Ильиных, на 49 неделе в регионе были зарегистрированы 1258 случаев ковида — на 0,2% больше, чем на 48 неделе. На внебольничную пневмонию — 49% случаев. Удельный вес тяжелых случаев снизился с 19,3 до 17,4%. В возрастной структуре преобладают пациенты старше 65 лет, на 49 неделе здесь шел рост.

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