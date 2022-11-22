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«Черная пятница»: разумный подход

  • 22/11/2022, 19:03
«Черная пятница» означает всевозможные скидки и распродажи, многие покупатели ждут этого дня, чтобы купить нужные им товары по сниженной стоимости.

История «черной пятницы»

«Черная пятница» ведет свою историю с начала двадцатого века, в тот период на территории США открывались многочисленные магазины и торговые центры, изменившие привычки людей совершать покупки. В Америке этот праздник дает неофициальный старт к приобретению подарков на Рождество. Многие даже берут выходной после Дня благодарения, чтобы успеть купить товары со скидками.

В России «Черную пятницу» устраивают в последнюю неделю ноября, но большинство магазинов начинает устраивать акции за несколько дней до этого. Практически во всех торговых точках действуют скидки. «Черная пятница» столь популярная еще и потому, что до новогодних праздников остается чуть больше месяца, можно хорошо сэкономить на подарках.

В Америке же этот день воспринимают как своеобразный индикатор доверия потребителей. Низкие показатели говорят о том, что оно слабое и наоборот. В США размер скидов в «черную пятницу» может достигать 90%, в России цифра несколько скромнее.

Как проверить реальность скидок

Скидки в «черную пятницу» действуют едва ли не на все. Проблема в том, что некоторые магазины заранее делают солидную наценку, чтобы потом снизить цену, таким путем привлекая покупателей и одновременно их обманывая.

Проверить подлинность скидок в том или ином магазине просто. Для этого нужно посмотреть цены на нужные товары примерно за 3-4 недели до дня Х. Динамика стоимости за определенный период позволит понять, нет ли искусственного завышения. Не помешает также посетить сайты, предлагающие аналогичную продукцию и узнать, какие там предложения.

Некоторые торговые точки идут другим путем, снижая цены на товары, которые были невостребованными и долго пылились на полках. Данный маркетинговый трюк работает практически всегда, ведь перед «вкусной ценой» сложно устоять. Многие по этой причине приобретают по сути ненужные им вещи.

Как не потратить все деньги

Чтобы не потратить все деньги в «черную пятницу», нужно заранее решить, что предстоит купить. Например, сформировать список из подарков близким к Новому году. В день скидок изучить в первую очередь те категории, в которых представлены вещи из перечня, если деньги останутся, можно заглянуть и в другие. Сформируйте бюджет, который допустимо потратить и не выходите за его рамки, чтобы не остаться на мели.

 

Найти хорошие скидки в «Черную пятницу» реально, главное не торопиться и не пренебрегать сравнением предложений разных магазинов.

Изображение с сайта freeimages.com

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