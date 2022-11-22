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Тарифы ЖКХ с 1 декабря снова изменятся. Второй раз за год

  • 22/11/2022, 18:41
Автор:
Тарифы ЖКХ
Власти заверяют, что их индексация будет ниже двухлетнего уровня инфляции.

С 1 декабря 2022 года вырастут тарифы почти на все услуги ЖКХ. Электроэнергия для городского населения будет стоить 3,36 рублей с НДС (+9%), холодная вода — 23,96 руб (+12%), водоотведение — 19,39 коп (+17%), тепло — 1873,08 коп (+11,9%).

— В соответствии с прогнозом социально-экономического развития, в 2022 году ожидаемая инфляция у нас составит 13%, в 2023 году — 6%. Если сложить нынешнее изменение тарифа, а также июльское, то накопленная инфляция за два года будет меньше, чем доиндексация для ресурсоснабжающих организаций, — сообщил на брифинге начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

При этом, по его словам, новые тарифы вводятся без календарной разбивки, то есть в июле 2023 года очередного повышения не будет.

— Размер тарифа влияет на его собираемость, поэтому значительный рост не позволит людям нормально оплачивать коммунальные услуги. У нас в законодательстве предусмотрено понятие «доступность», то есть новый тариф в обязательном порядке должен проверяться на доступность для потребителя, — говорит Асмодьяров. — Но мы находимся в поиске баланса между интересами потребителей и поставщиков. Ресурсоснабжающие организации тоже должны получать компенсацию в связи с удорожанием стройматериалов, чтобы поставлять людям воду, тело, электричество. Еще раз подчеркиваю, что суммарная доиндексация по услугам ЖКХ будет ниже, чем инфляция, учтенная в прогнозе.

Исключение составляет тариф на утилизацию ТКО. Он с 1 декабря снизится на 13%. При этом с середины декабря в Новосибирске ожидается рост стоимости проезда в общественном транспорте и метро —  сразу на 3-4 рубля, в зависимости от вида транспорта.

Напомним, в 2022 году тарифы ЖКХ в Новосибирске уже менялись в июле.

 

Ранее редакция сообщала, что по данным Минэкономразвития области, реальные доходы населения региона продолжают падать.

Фото Pixabay — avantrend 

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : тарифы ЖКХ


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