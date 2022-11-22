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Тариф на воду могут еще раз повысить

  • 22/11/2022, 19:05
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тариф на воду
Другого варианта поддержки «Горводоканала» в Новосибирске пока не видят.

Уйти на 1314%

На уровне муниципальной власти заговорили о возможном дополнительном повышении тарифа на воду как о мере поддержки МУП «Горводоканал». По итогам заседания комиссии горсовета Новосибирска представителям предприятия предложено сформировать уже конкретную сумму поддержки в цифрах. Как следует из обсуждения ситуации в «Горводоканале», к его работе ни у аудиторов КСП, ни у депутатов серьезных претензий нет. Оно развивается, обеспечивая водой не только Новосибирск, но и ряд приграничных населенных пунктов. При этом, как было отмечено в ходе комиссии, экономика предприятия не позволяет ему развиваться в полной мере даже в части роста заработной платы своим сотрудникам. Как рассказывают в «Горводоканале», дотации из городского бюджета направляются на реконструкцию системы водоснабжения частного сектора. Субсидии бюджетов других населенных пунктов, в частности рабочего поселка Кольцово, расходуются на обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения.

Это целевые деньги, поясняют в руководстве предприятия.

Прокуратура проверит тарифы новосибирского «Горводоканала»

Прокуратура проверит тарифы новосибирского «Горводоканала»

Действовать по аналогии с СГК методом альткотельной «Горводоканалу» не позволяют нормы законодательства (как муниципальному предприятию).

Мы рассматривали эти возможности, говорит начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. Мы не можем по водоснабжению действовать аналогично теплоснабжению. Но есть возможность превысить предельную квоту, что поможет в части выравнивания средней заработной платы. Помните, как в 2016 году мы выходили с предложением о повышении тарифа для «Горводоканала» сверх предельного. Самый эффективный способ один раз поднять эту планку выше допустимого. Сейчас, с 1 декабря, будет повышение на 9% (По данным департамента по тарифам области на 12%. Ред.). Нужно уйти на 1314%, может быть, выше. Это позволит увеличить базу для последующей индексации.

Более основательно тарифный вопрос предстоит рассмотреть на профильной комиссии горсовета — по городскому хозяйству.

«Население даже не заметит»

После протестов 2016 года все стали популистами: тариф нельзя поднимать, вода должна быть бесплатной и так далее, рассуждает депутат Игорь Украинцев. От этого надо уходить и помогать предприятию хотя бы в элементарных вещах. Если будет консолидированная позиция всех депутатов. Для льготных категорий граждан у нас будут какие-то помогающие вещи. Но другим способом, кроме повышения тарифа, мы это не сделаем. Иначе мы перестанем пить чистую воду просто из-за износа оборудования.

Как пояснил депутат в комментарии корреспонденту Infopro54, несмотря на то, что о каких-то конкретных цифрах говорить преждевременно, наиболее вероятно, что повышение будущего тарифа новосибирцы в большинстве своем не почувствуют. По мнению собеседника издания, сумма, которую сейчас граждане отдают за воду, поистине символическая — 18 рублей за тонну.

У нас в городе тариф на воду самый маленький среди крупных городов, — сообщает Украинцев. При этом качество воды одно из самых лучших в России. Даже если повысить тариф на 15% это откровенные копейки. То есть в платежках у населения это будут максимум какие-то рубли. Заметят его, наверное, какие-то автомоечные комплексы, которые совершенно небережно относятся к воде. А для структур «Горводоканала» это (Повышение тарифа. Ред.) огромная отдушина. Сейчас варианта два: либо тариф, либо иные субсидии из городского бюджета, которому тоже есть куда деньги потратить.

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О дилемме, откуда муниципальному предприятию брать деньги: от граждан или из бюджета ― говорит и зампредседателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. По словам собеседника редакции, в настоящее время Новосибирская область по уровню тарифа на воду находится в середине регионов Сибири.

«Горводоканал» у нас ― конечно, мощная организация, но в разрезе СФО где-то в серединке находится, у нас не самый высокий тариф, говорит Агеенко. В то же время нужно проводить модернизацию, еще что-то делать. Предприятию много лет, трубы ржавеют, какие-то детали нужно менять, и постоянно стоит дилемма: за чей счет? Если население в содержание сетей будет мало вкладывать, то раскошелиться придется бюджету, а есть ли у бюджета деньги? В структуре платежа для гражданина самые весомые статьи, больше половины отопление, горячая вода и содержание жилья. Холодная вода не такой большой платеж, из-за которого люди пойдут на улицу.

Виновата недорегулированность?

Руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, комментируя ситуацию, говорит о недорегулированности в тарифном законодательстве.

Традиционная ситуация в части недорегулированности тарифа, который существует сегодня в РФ, в том числе на поставку воды и водоотведение, считает Асмодьяров. Объективно мы видим, сравнивая водоканалы, что цена у нас в Новосибирске значительно отличается в меньшую сторону. А расходы объективно не могут так значительно варьироваться в части ремонтов, стройки и так далее. Эти расходы должны быть равны. Здесь метод аналогов, которые пытается ввести ФАС. Они говорят, что расходы у любой организации, неважно, где она находится, должны быть равны, с поправкой на некие территориальные коэффициенты. Да, мы видим, что некая недорегулированность существует. Решения надо принимать.

Тарифов на воду и тепло не хватает на инвестиции

Напомним, что наиболее громко тарифная тема звучала в конце 2016 года с подачи теперь уже бывшего губернатора Новосибирской области, а сейчас сенатора Владимира Городецкого, вышедшего на горсовет с предложением повысить тарифы на теплоснабжение для ОА «СибЭКО» и МУП «Горводоканал» в среднем на 15%. Это решение поддержали большинство депутатов горсовета и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. При этом даже в числе проголосовавших «за» не все полностью поддерживали это решение. Так, по информации источника издания, предлагалось голосовать не пакетом, а отдельно по тарифам для каждого предприятия.

Муниципальное предприятие поддержать, а частник пусть сам зарабатывает, поясняет источник.

Впоследствии губернатор свое решение отыграл до 4%-ной планки роста тарифов, на которой изначально настаивал департамент по тарифам. Однако к этому времени в Новосибирске уже прошли многочисленные акции протеста, организованные местными общественниками, одна из них состоялась в 30-градусный мороз на набережной.

По информации департамента по тарифам Новосибирской области, по холодной воде для «Горводоканала» рост тарифа составляет 13%, по водоотведению 17%.

 

Ранее редакция сообщала о повышении тарифа на проезд в новосибирском метро.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тариф на воду инвестиции Горводоканал


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