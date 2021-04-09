В Новосибирске снова начались протесты против «мусорной» концессии

7 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о переводе земельного участка с кадастровым номером 54:19:133701:1934 в Новосибирском районе из состава земель сельхозназначения в категорию земель промышленности. Как уточняется в документе, на участке площадью 2713104 кв. м. планируется разместить мусорный полигон. Участок снова расположен в Раздольненском сельсовете, но в другой его части — далее по Гусинобродскому шоссе. Судя по кадастровой карте, ближайшие населенные пункты — Плотниково, Боровушка и Эмон. Недалеко также находятся истоки рек Боровая и Ярская. Обе впадают в Иню.

Сегодня жители Плотниково вышли на одиночные пикеты около правительства региона.

— Жители Плотниково против мусорного полигона, — заявил корреспонденту Infopro54 один из участников пикета.

— У нас концессионным соглашением, которое пока заморожено, были предусмотрены два мусоросортировочных комплекса вместе с полигонами, — напомнил Семка. — Что касается участков, то в левобережной части — в Верх-Туле — участок определен. По правобережной части Новосибирска — пока нет. Как снег сойдет, посмотрим несколько участков, чтобы не было рек и прочего. Через 20 дней вернемся к рассмотрению концессионного соглашения. Сейчас прорабатываем изменения, которые мы обсуждали на рабочей группе с депутатами Заксобрания и экспертами. Думаю, что в течение месяца завершим работу по согласованию с партнерами концессионного соглашения.

Напомним, на минувшей неделе замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил на совещании в полпредстве, что к майским праздникам намечена очередная попытка разморозки «мусорной» концессии.

Напомним, вариант переезда «мусорного» полигона из Раздольного в Плотниково обсуждался еще в 2017 году. Тогда генеральный директор АО «Экооператор» Лариса Анисимова поясняла, если будет принято решение о переносе объекта из Раздольного в Плотниково, то для Калининского и Заельцовского районов будет целесообразно построить еще один полигон.

— Возможно, в Мошковском районе. Два района дают в год 190 тысяч тонн мусора, поэтому полигон нужно делать с запасом — на 200-250 тысяч тонн, — отмечала она, отвечая на вопросы участников круглого стола по терсхеме размещения отходов.

Кстати, на совещании в полпредстве на минувшей неделе генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (федеральный куратор «мусорной» реформы) Денис Буцаев отмечал, что в случае возобновления концессионной сделки Новосибирск сможет реализовать проект с поддержкой ППК.