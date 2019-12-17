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«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

Соответствующий закон региональный парламент принял во втором чтении.
  • 17/12/2019, 15:45
Автор: Евгения Серёгина
«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое
«Покупается лицензия на один «куб», а вырубается десять».

Как следует из текста закона «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Новосибирской области и о внесении изменений в «Закон об административных нарушениях», размер штрафных санкций за нарушение законодательства в сфере лесозаготовок увеличивается в 2-2,5 раза, по сравнению с предыдущей редакцией.

Напомним, что в первом чтении законопроект предполагал следующие штрафы: за нарушение порядка работы приемочных пунктов — 40-50 тысяч рублей для должностных и 100-150 тысяч для юридических лиц. За нарушение порядка приема и отгрузки древесины — 10-20 и 50-100 тысяч рублей соответственно. В случае повторных нарушений эти суммы возрастали до 150 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч для юрлиц. Такие суммы, озвученные на ноябрьской сессии региональным министерством природных ресурсов и экологии, вызвали критику со стороны ряда депутатов, посчитавших суммы штрафов слишком «мягкими» для нарушителей.

Как следует из новой редакции закона, неизменными остались только штрафы за нарушения в организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц эта сумма увеличена до 400-500 тысяч. За повторное правонарушение должностные лица будут оштрафованы на сумму в 50 тысяч рублей, юрлица — на 500-700 тысяч.

Кроме увеличения суммы штрафов новая редакция закона предполагает еще ряд поправок. В частности, как сообщил в докладе зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин, в новой редакции уточняется предмет регулирования закона. Введены понятия «пункты приема и отгрузки древесины», «обработанная древесина». Уточнено, что сопроводительный документ на транспортировку древесины применяется для всех, кроме граждан, осуществляющих заготовку древесины для собственных нужд. Введены требования на предоставление документов для подкарантинной древесины. Сокращен срок вступления закона в силу со 180 до 60 дней. Остальные поправки носят уточняющий редакционный характер.

— Очень много леса, который торгуется у нас вдоль дорог или рубится на дрова и продается людям,  рассказывает Субботин.  А приобретается лес не совсем законно. Покупается, условно говоря, лицензия и право на вырубку одного «куба», а вырубается десять «кубов». Потом этот бизнес как-то легализуется. Задача данного закона  не позволить производить эту легализацию, чтобы торговался только лес и пиломатериал, который вырублен или приобретен законно.

Еще один «лесной» закон, рассмотренный областным парламентом и принятый пока в первом чтении, касается разграничения полномочий органов госвласти в сфере лесных отношений.

— К полномочиям правительства области отнесено установление коэффициента для определения расходов на проведение мероприятий по охране, защите и производстве лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений с субъектами предпринимательства,  поясняет министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.  Минприроды РФ выразило позицию о необходимости установления такого коэффициента для каждой лесосеки, в то время как постановлением правительства региона от 20 июля 2016 года он установлен единым для всей Новосибирской области.

При этом, как отмечает министр, данный коэффициент для каждой отдельной лесосеки создаст определенные трудности для правительства региона.

— С учетом требуемых изменений получается, что мы должны каждый раз отдельным актом устанавливать такой коэффициент,  говорит Даниленко.  Учитывая, что число аукционов, которое проводится, изменяется от 100 до 200, получается избыточная нагрузка на правительство области. Нам проще работать, когда коэффициент был один.

Данный законопроект еще предстоит проработать перед принятием во втором чтении.

— Меня настораживает, что по каждой лесосеке  разная плата, — комментирует председатель заксобрания Андрей Шимкив.  Мы в первом чтении этот закон приняли, но ко второму проработаем. В Совете Федерации отметили, что в Новосибирской области развернули борьбу с «черными лесорубами», с незаконными заготовками древесины, хотя мы сделали только один шаг. Тем не менее эта работа начата, она будет продолжаться. Думаю, что результат мы точно ощутим и увидим.

Напомним, по информации областного министерства природных ресурсов и экологии, на ноябрь 2019 года в регионе установлены 175 фактов незаконной рубки лесных насаждений с общим объемом нелегально заготовленной древесины 4062,95 кубометров и нанесенным ущербом почти 72,7 млн рублей.

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