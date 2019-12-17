В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

В регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) интенсивно растёт доля автоматизации процессов совершения таможенных операций. Сегодня половина всех товарных партий низкого уровня риска выпускается информационной системой таможенных органов без участия инспектора. Год назад этот показатель составлял 23%, сообщили в пресс-службе СТУ.

— В текущем году таможенными органами СТУ уже автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года. При этом среднее время автоматического выпуска деклараций на товары составило от 2 до 5 минут, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что не более 1 минуты требуется информационной системе таможенных органов для автоматической регистрации декларации на товары. Если в начале года доля авторегистрации деклараций на ввозимые товары составляла 23%, то к концу года показатель вырос более чем в 3 раза и составил 71%. Сегодня 90% экспортных деклараций на товары также регистрируются автоматически.

— В настоящее время в СТУ продолжается эксперимент по консолидации декларирования в Центрах электронного декларирования (ЦЭД), которая на сегодня составляет более 70% всего декларационного массива СТУ, — рассказали в пресс-службе. — Стремительно развивается технология удаленного выпуска, которая является основным инструментом работы ЦЭДов. Сегодня три четверти деклараций на товары (в ноябре 2019 года – 73%) в Сибирском регионе оформляется с применением удаленного выпуска. Для сравнения, по итогам прошлого года с использованием данной технологии было выпущено только 48% деклараций на товары.

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