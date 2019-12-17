Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

Среднее время операций составляет от 2 до 5 минут.
  • 17/12/2019, 15:51
В 2019 году таможенными органами СТУ автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары

В регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) интенсивно растёт доля автоматизации процессов совершения таможенных операций. Сегодня половина всех товарных партий низкого уровня риска выпускается информационной системой таможенных органов без участия инспектора. Год назад этот показатель составлял 23%, сообщили в пресс-службе СТУ.

— В текущем году таможенными органами СТУ уже автоматически выпущено более 30 тысяч деклараций на товары, что в 2,5 раза превышает показатель прошлого года. При этом среднее время автоматического выпуска деклараций на товары составило от 2 до 5 минут, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что не более 1 минуты требуется информационной системе таможенных органов для автоматической регистрации декларации на товары. Если в начале года доля авторегистрации деклараций на ввозимые товары составляла 23%, то к концу года показатель вырос более чем в 3 раза и составил 71%. Сегодня 90% экспортных деклараций на товары также регистрируются автоматически.

— В настоящее время в СТУ продолжается эксперимент по консолидации декларирования в Центрах электронного декларирования (ЦЭД), которая на сегодня составляет более 70% всего декларационного массива СТУ, — рассказали в пресс-службе. — Стремительно развивается технология удаленного выпуска, которая является основным инструментом работы ЦЭДов. Сегодня три четверти деклараций на товары (в ноябре 2019 года – 73%) в Сибирском регионе оформляется с применением удаленного выпуска. Для сравнения, по итогам прошлого года с использованием данной технологии было выпущено только 48% деклараций на товары.

Фото редакции

Популярное с сайта

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45
Соответствующий закон региональный парламент принял во втором чтении.

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40
Дмитрий Терешков уже определился с комитетом заксобрания, в составе которого планирует работать.
В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

17/12/2019, 14:48
Он находится в стерильной зоне сектора Б на третьем этаже.

Актуальный разговор

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

Все материалы
Новости

ПФК «Обновление» диверсифицирует портфель

17/12/2019, 17:26

«Обувь России» разработала новую коллекцию обуви S-TEP

17/12/2019, 17:03

Эксперты назвали среднюю цену полиса по страхованию жилья от ЧС

17/12/2019, 17:00

«Диабаз» стал резидентом ТОСЭР «Горный»

17/12/2019, 16:27

На улицах Новосибирска проходит акция «С заботой о сибиряках»

17/12/2019, 16:24

«Черным лесорубам» подняли штраф более чем вдвое

17/12/2019, 15:45

Глава хлебной корпорации приступил к депутатским обязанностям

17/12/2019, 15:40

В аэропорту Толмачёво открылся новый бизнес-зал

17/12/2019, 14:48

Эксперты считают, что доступность связи в регионах России снизилась

17/12/2019, 12:08

Хурму, гранаты и другую продукцию не пустили на территорию Новосибирской области

17/12/2019, 12:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска