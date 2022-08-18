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Четверть миллиона пенсионеров перешли на обслуживание в ВТБ с начала года

  • 18/08/2022, 17:44
С начала года 250 тысяч пенсионеров стали получать пенсию на карту ВТБ - на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новости бизнесаВсего за семь месяцев ВТБ перечислил на счета пенсионеров более 100 млрд рублей.

Пенсионерам, получающим выплаты на карту ВТБ, банк оказывает финансовую помощь и ежемесячно начисляет проценты на остаток до 100 000 рублей по счету без других дополнительных условий. Люди старшего поколения имеют возможность снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии. Около 11 тыс. клиентов начали получать пенсию на карту банка, воспользовавшись сервисом по переводу пенсии в ВТБ Онлайн и на сайте банка. При этом оформить заявление на перевод можно также и в отделениях ВТБ – этот способ выбрали около 80 тыс. пенсионеров.

«В рамках концепции семейного капитала ВТБ создает удобные и доступные сервисы для всех членов семьи. Для каждой категории клиентов мы запустили специальные условия поддержки, в том числе для людей старшего поколения. Мы предлагаем тем, кто получает пенсию на карту ВТБ, разовую финансовую помощь от банка и сопоставимый с доходностью по депозитам процент по текущему счету. Сотни тысяч наших клиентов пожилого возраста уже пользуются преимуществами сотрудничества с ВТБ, и мы видим, что их число стабильно растет», – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» банка ВТБ (ПАО).

Стратегия развития семейного капитала ВТБ направлена на адресную поддержку населения и объединяет комплекс продуктов и сервисов, актуальных на всех этапах семейной жизни – от рождения ребенка до выплаты пенсии. В рамках концепции банк предлагает собственные финансовые и нефинансовые меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Пенсия ВТБ


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