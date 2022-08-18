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Российские туроператоры предлагают шопинг-туры в Беларусь

  • 18/08/2022, 17:40
Автор:
новости туризма
Отмечается, что в Беларуси все еще работают бренды Nike, Zara, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas и некоторые другие.

Российские туроператоры запускают поездки в Беларусь на шопинг, такая услуга уже появилась в ассортименте компании Fun&Sun (бывший «TUI Россия»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

— Теперь в составе организованного тура россияне могут поехать в Беларусь не только на экскурсии и лечение, но и на шопинг. Актуальная новинка появилась в ассортименте туроператора Fun&Sun, — говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, в такой тур в Минск с этим туроператором можно отправиться каждый четверг. Компания предлагает эти путевки как с перелетом, так и без него. Длительность туров составляет четыре дня и три ночи.

Отмечается, что в Беларуси все еще работают бренды Nike, Zara, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas и некоторые другие.

Также в АТОР напомнили, что в Беларуси можно оплачивать покупки картой «Мир», кроме того, на территории страны можно снимать наличные с таких карт.

Ранее российским туристам рассказали, как попасть в Европу. Отмечалось, что, например, в Австрию можно долететь с пересадками в Турции, Арабских Эмиратах или Армении. В Болгарию также можно попасть через Турцию или Эмираты. В Италию, помимо этих двух транспортных хабов, пересадку можно еще сделать в Египте.

Фото: pixabay.com — Pexels

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : шопинг туроператор новости туризма


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