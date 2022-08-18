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Размер взятки замминистра по-прежнему лидирует среди остальных преступлений

  • 18/08/2022, 18:00
Автор:
получение взятки
Другие коррупционеры от власти в Новосибирской области оказались гораздо скромнее, а полученные ими взятки — меньше.

Прокуратура Новосибирской области обозначила сотрудников наиболее коррумпированных организаций по итогам первого полугодия текущего года.

Рост числа преступлений коррупционной направленности составил 22%. Было выявлено и пресечено больше фактов хищений путём обмана, присвоений и растрат, сообщает начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павел Илык. Осуждено 55 лиц: 10 должностные лица органов власти и местного самоуправления, 19 правоохранительных органов, из которых 11 органов внутренних дел, 5 органов ФСИН, 1 адвокат, 5 начальников почтовых отделений, 1 преподаватель, 5 директоров муниципальных предприятий, 7 директоров коммерческих организаций и 7 бухгалтеров.

Кроме того, по словам представителя ведомства, в суд направлены исковые заявления в отношении депутата и двух глав сельсоветов, которым инкриминируют коррупционные преступления на общую сумму более 50 млн рублей.

Однако по суммам взятки никому из коррупционеров пока так и не удалось, что называется «переплюнуть», бывшего замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина, подозреваемого в получении взятки на сумму более миллиона млн руб.

В прошедшем полугодии было зарегистрировано 4 преступления, о которых он добровольно сообщил, и общая сумма этих взяток составила 1,1 млн руб, говорит Илык. Все другие преступления по полученным взяткам — в районе 50 100 тыс руб, не представляющие, наверное, для прессы особого интереса.

По информации прокуратуры Новосибирской области, по итогам первого полугодия текущего года выявлено 579 фактов нарушений антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 215 должностных лиц. По итогам проверок о соблюдении законодательства о контроле за расходами лиц, замещающих государственные должности, выявлено 56 нарушений законодательства. Инициированы 54 процедуры контроля за расходами федеральных государственных служащих. На текущий момент в суд предъявлены 3 исковых заявления. Зарегистрировано 443 преступления коррупционной направленности (+22% к уровню прошлого года).

 

Ранее редакция сообщала о решении суда по избрании меры пресечения Владимиру Нормайкину.

 

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновник Получение взятки нацпроект борьба с коррупцией


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