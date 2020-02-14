Четыре дорожные компании выполнят работы на пяти объектах по нацпроекту БКАД в Новосибирске

МКУ «Управление дорожного строительства» провело торги на проведение работ на пяти объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2020 и 2021 годах, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По результатам торгов на выполнение мероприятий по нацпроекту БКАД ремонт автомобильной дороги по Бердскому шоссе на участке от проспекта Строителей до границы города в Советском районе города Новосибирска – ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ». Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года, 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года. Планируемая дата заключения контракта 25 февраля 2020 года;

Ремонт автомобильной дороги общего пользования по Бердскому шоссе на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ» в Первомайском районе города Новосибирска выполнит ООО «ДОРСИБ ПЛЮС». Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года, 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года. Планируемая дата заключения контракта 25 февраля 2020 года;

ООО «СТРОЙСИТИ» признан победителем торгов на право ремонта автомобильной дороги общего пользования по ул. Владимировской на участке от ул. Фабричной до ул. Дуси Ковальчук в Железнодорожном и Заельцовском районах города Новосибирска –Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года, 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года. Планируемая дата заключения контракта 25 февраля 2020 года;

Кроме того, капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Большевистской в Октябрьском районе города Новосибирска (в том числе ликвидация мест концентрации ДТП) и капитальный ремонт на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей в Советском районе города Новосибирска (в том числе ликвидация места концентрации ДТП) – ООО «ПЕРЛИТ-СТРОЙ». Сроки исполнения по контракту: 2020 год – с даты заключения контракта по сентябрь 2020 года; 2021 год – с января 2021 года по сентябрь 2021 года. Планируемая дата заключения контракта 26 февраля 2020 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области