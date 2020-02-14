Регоператор заговорил о повышении тарифа

Снизившийся тариф на обращение с ТКО и недосбор оплаты за утилизацию мусора не позволяет регоператору — ООО «Экология–Новосибирск» — устойчиво функционировать. Об этом заявила директор компании Лариса Анисимова в докладе об итогах работы регоператора в 2019 году на заседании комитета заксобрания области по строительству, ЖКХ и тарифам. Сейчас тариф на вывоз мусора в регионе составляет 59,8 рубля с человека.

— Нужно внимательно посмотреть по затратам, которые регоператор уже понес, учитывая ситуацию с недостатком контейнеров, — говорит Анисимова. — Региону не хватает почти 44 тысячи контейнеров — а в ценообразовании регоператор может закладывать только 1% на их приобретение. Если нет контейнеров, значит, реформа до нас не дошла. Поэтому мы от себя и от областного министерства ЖКХ обращались в Минстрой РФ и Минприроды РФ с тем, чтобы данную норму изменили.

— Мы относимся к «ресурсникам», у которых в тарифообразование заложен недосбор в 2%, включаемый в тариф, — говорит Анисимова. — На этот уровень, думаю, выйдем через 3-4 года.

Другим аргументом в пользу возможного повышения тарифа компания-регоператор называет свою принадлежность к «ресурсникам».

Что касается недосбора, то, по данным ООО «Экология–Новосибирск», собираемость оплаты в областном центре составила 74%, в Кольцово, Бердске, Искитиме — от 65% до 71%. В целом по области — 75,2%. Несмотря на то, что услугой по вывозу мусора жители региона охвачены на 97%, тем не менее в ряде районов (Кыштовский, Барабинский, Куйбышевский) этот показатель не превышает 20%.

По словам Ларисы Анисимовой, одна из причин недосбора по-прежнему связана с жителями частных домовладений, особенно в сельской местности. Селяне не торопятся предоставлять информацию о количестве проживающих в каждом конкретном доме людей. В результате сбор платежей в частном секторе составил по итогам 2019 года только 42%.

— У нас до сих пор нет возможности ни в ГИС ЖКХ, ни в миграционной службе получить информацию о количестве проживающих, — сообщает директор компании. — Фронт-офисы три дня работают в райцентрах, а на два дня уезжают в сельсоветы, чтобы позволить людям заключать договоры, не отходя от кассы. Из-за того, что данные не структурированы, начисление происходит чаще всего по количеству собственников: есть 800 домов в селе, есть 800 начислений. А в каждом доме могут жить по 3-4 человека.

— Субъекты федерации, которые так сделали, говорят, что проблем нет, собираемость лучше, — поясняет зампредседателя комитета Вадим Агеенко. — Нужно пообсуждать с департаментом по тарифам норматив и раздельный тариф для многоквартирных домов и для частных. Частники совсем по-другому накапливают, вывозят. Предлагаю этот вопрос вынести на сессию.

Напомним, что попытка регоператора побудить «частников» заключить договор начислением тарифа исходя из трех проживающих в каждом доме, не только вызвала протест общественников и депутатов, но и послужила поводом для прокурорского вмешательства. В качестве варианта на собрании комитета было озвучено предложение: начислять для жителей частного сектора размер платы исходя из площади жилого помещения. Но этот вопрос еще предстоит обсудить более детально.

Что касается многоквартирных домов, то здесь одной из причин недосбора, по словам Ларисы Анисимовой, стали неправомерные действия ряда управляющих организаций, которые, собирая деньги с населения, не перечисляют их регоператору. Это послужило поводом для судебных разбирательств. Напомним, что «Экология–Новосибирск» недавно отсудила около 20 млн рублей у ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района».

Задолженность УК перед регоператором обходится в круглые суммы исков — По управляющим организациям сбор — почти 68%, — приводит данные Анисимова. — Они должны регоператору 95 млн рублей. Это деньги, которые они собрали с населения, но нам не перечислили. Из этих 95 млн у нас есть уже отсуженные иски на 47 млн, и еще судебные приказы на 6 млн уже вынесены в нашу пользу.

Пока компания-регоператор окончательно не определилась с суммой, до которой предполагается повысить тариф.

— Не могу оценить, какой бы тариф регоператору хотелось иметь, — говорит Анисимова. — Из Доволенского района поступило обращение жителей, интересующихся, с чем связано 30%-ное снижение тарифа в 2020 году. Из них 20% — это НДС, а 10%, может быть, можно вернуть регоператору. Мы просто хотим убедиться, есть ли такая возможность? Смотрим, как происходит утверждение тарифов в других регионах.

Пока регоператор называет примерную сумму в 62-65 рублей с человека, что, по данным компании, значительно ниже, чем в других регионах.

— Как объясняют регоператор и представители министерства ЖКХ, снижению тарифа послужила оптимизация расходов на транспорт, на использование того или иного оборудования, — комментирует итоги заседания председатель комитета Евгений Покровский. — Из ответа «Экологии–Новосибирск» мы поняли, что тариф недостаточный, и попросили обосновать. Они считают, что обоснование, представленное в том числе тарифным департаментом, — недостаточное. Конечно, они будут предлагать рассмотреть вопросы, связанные с повышением тарифа. Оптимальным считают тариф в 62-65 рублей. По сравнению с остальными субъектами, считаю, это выглядит достойно.

— Это самая сложная проблема — расчет по факту и взаимодействие регионального и транспортного оператора с обслуживающей организацией, — считает Лариса Анисимова. — У нас со многими ТСЖ установлен порядок заявочного вывоза ТКО из контейнеров, наполняемых из мусоропроводов. То есть это просто организационная работа, которая постепенно будет налаживаться.

Однако даже такое «достойное» повышение не устраивает жителей региона, живущих в многоквартирных домах и пользующихся мусоропроводом. На комиссии были озвучены факты, когда вывозились баки, заполненные лишь наполовину, в результате чего люди фактически переплачивали за услугу.

По информации ООО «Экология–Новосибирск», услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставляется в 683 населенных пунктах, где проживают более 2,7 млн человек и размещаются более 18 тысяч юридических лиц.

Фото автора