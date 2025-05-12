Четыре компании оспорили торги на строительство водопровода в Сузуне

УФАС по Новосибирской области остановила торги по выбору подрядчика на строительство водопроводных сетей в р.п. Сузун за 237,4 млн рублей.

Согласно протоколу подведения итогов аукциона, на участие в нем подавали заявки 7 претендентов. Пять из них не были допущены. В результате, в торах приняли участие две компании. Одна из них снизила цену до 203 миллионов (на 14,52%) и стала победителем. Второй участник готов был выполнить работы за 228,8 млн рублей (снижение 3,65%). Однако ООО «Строй-Мастер», ООО «Мелиогазстрой», ООО «Строймонтаж» и ООО «Энергостройтехнологии» не устроило решение организаторов тендера. Они подали жалобы в надзорное ведомство. 5 мая Новосибирское УФАС России приостановило определение поставщика.

Тендер на строительство водопроводных сетей в Сузуне был объявлен в средине апреля администрацией района. В конкурсной документации говорится, что победителю торгов необходимо проложить водопровод на нескольких улицах районного центра: ул. Вокзальная, ул. Молодежная, проезд от ул. Вокзальная 6А до ул. Молодежная 28. ул. К. Зятькова 2а- ул. К. Зятькова 13, ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Кленовая, ул. Весенняя, ул. Южная, ул. Ленина, ул. Горького и ул. Панфилова. Работы должны быть завершены к 15 ноября 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что суд взыскал более 12 млн рублей за некачественный спорткомплекс в Сузуне. Выделенные из бюджета области средства пошли на устранение недостатков при строительстве.