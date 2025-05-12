«Это рекорд»: из Новосибирска за сутки выдворено рекордное количество мигрантов

За один день из Новосибирска были выдворены 53 нелегальных мигранта, которые нарушили режим пребывания в стране. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Новосибирской области.

— Это рекордное количество мигрантов, выдворенных из региона за стуки, — подчеркнули приставы.

Как правило, нарушают законодательство граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

— У большинства выдворенных мигрантов отсутствуют документы, подтверждающие право на их пребывание (проживание) в стране. У одного — зафиксировано повторное административное правонарушение, которое повторилось в течение одного года, — заявили в УФССП.

В управлении напомнили, что за пропуск сроков получения разрешения на временное пребывание в РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 2 000 до 5 000 рублей с депортацией или без нее.

Всего с начала года из области выдворено уже 510 иностранцев.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в 2024 году в регионе было поставлено на миграционный учет 303 тысячи нелегалов и лиц без гражданства. В ходе проверок сотрудники правоохранительных органов обследовали 7,5 тысяч объектов. В результате выявлено более 17 тысяч нарушений мигрантами правил пребывания и трудовой деятельности.

В связи с выявленными нарушениями за 2024 год было выдворено за пределы Российской Федерации в страны исхода более трёх тысяч иностранных граждан в административном порядке. Из них 146 человек были депортированы.

Также было вынесено 630 решений о сокращении срока временного пребывания и направлено более 6000 представлений о закрытии въезда на территорию России.

Ранее редакция сообщала о том, что регионы России настаивают на введении геномной регистрации мигрантов.