Суд взыскал более 12 млн рублей за некачественный спорткомплекс в Сузуне

Прокурор Сузунского района обратился в Советский районный суд Новосибирска с иском к ООО «ИнвестСтрой» и бывшему директору ГКУ НСО «УКС» о возмещении причиненного имущественного ущерба при строительстве спортивного комплекса «Метеор» в р.п. Сузун в пользу ГКУ «УКС».

Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году между «Управление капитального строительства» Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт на строительство объекта. Бывший директор ГКУ НСО «Управление капитального строительства» подписал акты на приемку и оплатил работы подрядчику. В последующем спортивный комплекс оказался непригоден для эксплуатации и был закрыт.

— В 2023 году для устранения всех строительных дефектов, позволяющих спорткомплексу функционировать надлежащим образом, из бюджета области потребовались дополнительные затраты в размере 12,3 млн рублей, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, дело в отношении экс-руководителя регионального государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства» Владимира Мурзина было возбуждено весной 2021 года. Его обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В феврале 2023 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил его к одному году условно с испытательным сроком в один год с лишением права занимать руководящие должности на год.

Ранее редакция сообщала, что суд обратил в доход государства имущество Свидетелей Иеговы* под Новосибирском. Ранее им принадлежал участок и нежилое помещение в Куйбышеве.