Четырехлетнему Роме Хабирову требуется курсовое лечение

В два года Рома Хабиров вдруг перестал издавать звуки, смотреть в глаза и отзываться на имя.

— Тут мы и забили тревогу, пошли по врачам, диагнозы были неутешительными. У сына начались истерики, которые происходили и ночью, и днем. Мы проходили лечение, курсы реабилитации, развивающие занятия. И уже видны результаты: он перестал просыпаться по ночам, истерики случаются редко, Рома начал реагировать на простые просьбы и выполнять их. Сам моет руки, ест, любит прыгать на батуте, собирать пазлы. Но мы не всегда понимаем, что он хочет, и он часто не понимает нас, сын до сих пор почти не разговаривает, произносит только несколько слов, — рассказывает мама Ромы Ольга Хабирова.

Диагноз Ромы – аутизм.

— Мальчику требуется абилитация (система лечебно-педагогических мероприятий) по интенсивной программе. Главная цель – научить говорить и понимать обращенную речь. Это поможет ребенку в формировании важных жизненных навыков, он сможет ходить в садик, играть с детьми и становиться самостоятельным, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центра «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 407 880 рублей. Семья Ромы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Нам очень нужно наладить связь с Ромой! Этому обучают на АВА-терапии. Но она платная, а наши возможности уже исчерпаны. Работает только муж, я ухаживаю за двумя детьми, младшему сыну полтора года. Прошу вашей помощи! — просит Ольга.

Помочь Роме можно по ссылке.

Фото из архива семьи