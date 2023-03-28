Заксобрание единогласно поддержало отчёт губернатора Новосибирской области о работе за 2022 год

Губернатор Андрей Травников выступил с отчётом о результатах деятельности правительства Новосибирской области за 2022 год перед депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области в рамках 32-й сессии регионального парламента седьмого созыва. Лидеры фракций, а также все депутаты единогласно поддержали отчёт губернатора.

Андрей Травников подчеркнул, что в прошлом году экономике Новосибирской области, как и всей страны, приходилось преодолевать влияние беспрецедентного санкционного давления.

— Основные показатели социально-экономического развития Новосибирской области сохранили положительную динамику и оказались выше среднероссийских. В 2022 году мы также выполняли целый ряд государственных задач, направленных на достижение общих для всей страны целей – целей специальной военной операции. В общей сложности, из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено более 4,2 млрд рублей. Кратно большую помощь нашим военнослужащим, нашим подшефным территориям оказывали жители области. В том числе, в виде добровольных пожертвований – личных, от отдельных предприятий, организаций, общественных объединений. В этом деле участвовали и многие депутаты Законодательного Собрания, депутаты представительных органов муниципалитетов. Для координации этой работы мы использовали возможности как региональных министерств, так и наших партнёров. В 2023 году важнейшей для нас задачей является оказание максимально возможной помощи военнослужащим и подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Мы будем помогать восстанавливать нормальную мирную жизнь на территории новых регионов России. В частности, будет развиваться региональная программа реабилитации военнослужащих. Проект запущен с 1 марта. Также правительство Новосибирской области окажет полное содействие в развёртывании и организации работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов, который создаётся по инициативе президента России. Это потребует от нас объединения усилий, консолидации и взаимной поддержки, — подтвердил Андрей Травников.

Фото с сайта правительства Новосибирской области