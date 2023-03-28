Новый парк создадут в Алтайском крае

Парк «Прометей» площадью более 5 га будет создан в Заринске. Об сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

— Рад сообщить, что мы приступаем к реализации проекта по строительству парка «Прометей» площадью больше 5 гектаров. Подрядчик определен, работы планируется завершить уже осенью, — отмечает Томенко.

По его словам, вместо пустыря с заправкой и парковкой на территории вдоль проспекта Строителей и улицы Московской высадят деревья и кустарники, организуют детские игровые площадки, дорожки для велоспорта, бега и скандинавской ходьбы, а также зоны для занятий другими видами спорта — например, теннисом и йогой.

Концепция парка в Заринске победила во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, поэтому 85 миллионов рублей на строительство регион получит в виде федерального гранта. А еще 20 миллионов рублей будет выделено из краевого и местного бюджетов, а также из внебюджетных фондов.

Отмечается, что за последние пять лет реализации нацпроекта в крае благоустроили более 1 тысячи дворов и 243 общественных пространства, среди которых парки, скверы, набережные. В этом году на благоустройство направлено не менее 1 миллиарда рублей.

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