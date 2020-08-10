Чехлы на Honor 9X в Новосибирске

В ценовой категории от 15 до 20 тысяч рублей Honor 9X от Huawai остается бестселлером. Тем не менее, пользователи отмечают, что эффектная задняя панель из стекла скользит в руке и по ровным поверхностям, а также собирает опечатки пальцев.

По мнению большинства юзеров, девайсу необходим чехол. Стандартный силиконовый кейс входит в комплект, но он лишает телефон индивидуальности. Чехлы для Honor 9X – всего больше 19 000 моделей – представлены в Novosib Case.

Силиконовый чехол

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В наличии силиконовые – стандартные и противоударные, – пластиковые и чехлы с переливающимися блестками. Есть прозрачные, полупрозрачные, однотонные и принтованые модели. Прозрачные и полупрозрачные не прячут эффектную крышку Honor 9X. На пластик изображения наносятся по всей поверхности аксессуара (3D), на силикон – кроме боковых граней.

Дизайны представлены несколькими десятками коллекций. Среди них такие популярные как «Likee», «Авокадо», «Браво Старс», «Джокер». С помощью онлайн-сервиса, который запускается даже со смартфона, есть возможность создать собственный макет и заказать индивидуальный чехол с вашим именем или фото.

Пластиковый чехол

Чехлы для «Хонор 9Х» от Novosib Case плотно облегают скругленные грани корпуса и практически не добавляют дополнительный объем девайсу и без того внушительных размеров. Технологические вырезы выполнены предельно точно, поэтому не мешают корректной работе разъемов и клавиш устройства.

Особенности аксессуаров и сервиса

Изображения наносятся на заготовки под заказ в течение суток с момента подтверждения заявки. Принты печатают методами ультрафиолетовой печати и сублимации, поэтому они получатся яркими и стойкими к повседневным деформациям, затираниям и т. п.

Производственный контроль включает в себя то, на что обычно не обращают внимания. Если под краской просвечивается пылинка или есть еле заметные полосы, такой чехол отбраковывается. Качество аксессуаров обеспечено 3-месячной гарантией производителя (а по факту, при надлежащем обращении, чехлы от Novosib Case служат по несколько лет).

География доставки неорганична. Есть возможность обмена или возврата в течение 14 дней (все инструкции менеджер даст по телефону). При покупке нескольких единиц товара действуют скидки. Возможна оплата по факту получения заказа.

На сайте также представлены чехлы на 700 других моделей смартфонов марок iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Realme и других.

Фото с сайта Novosib Case.