Как правильно выбрать камни для сада

Многие профессиональные дизайнеры утверждают, что при проектировании современных ландшафтных дизайнов все более востребованным является натуральный камень. И здесь сразу напрашивается вопрос: как правильно его выбрать?

Когда благоустройством участка или сада занимается аматор, он особо не переживает за то, какие камни будут украшать территорию. Совсем по-другому ведет себя профессионал, который максимально обдуманно и осторожно подходит к процессу выбора. Он четко знает, что ему нужно и в каком количестве, а также то, какой внешний вид должен иметь сад.

Если планируется сделать из своего приусадебного участка настоящий альпийский лужок, то здесь не обойтись без камней, имеющих небольшие потертости и трещинки. Профессиональные дизайнеры предпочитают использовать также камни с углублениями, так как подобные элементы позволяют высаживать в них определенные декоративные цветы. Чтобы получить альпийскую горку или рокарий, нужно использовать сланец или гранит.

Для такой цели рекомендуется использовать песчаник

Как правильно осуществить выбор камней для сада, если в нем планируется разместить простой, но красивый и аккуратный цветник?

Выбор в пользу песчаника обусловлен несколькими факторами. Прежде всего стоит отметить наличие у этого материала нежных и мягких тонов, благодаря которым клумба с цветами становится более выразительной. Кроме того, песчаник, обладая спокойным кремовым оттенком, способен отлично подчеркивать рельеф участка и границы тротуаров, клумб и цветников.

Следующий важный момент — это долговечность песчаника. Он способен прослужить много лет, даже несмотря на подверженность его процессу выветривания. Чтобы купить камень-песчаник по выгодной цене, обратитесь в компанию Борус.

Если нет опаски того, что могут возникнуть сложности при облагораживании сада, то отлично смотреться в нем будет гранит. С его помощью можно будет также придать территории больше шика и шарма.

Стоит отметить что гранит обходится довольно дорого. Но при этом он обеспечивает такие долговечность и температурную стойкость, которых нет у многих других материалов. Гранит довольно непросто обрабатывать, что объясняется особенностями его физической структуры.

В случае если планируется сделать из своего сада настоящий японский садик, утопающий в обильной ярко-салатовой растительности, то на помощь здесь придет известняк. Он замечателен в первую очередь тем, что его очень «любят» мховые растения, широко используемые дизайнерами для оформления садов в тропическом стиле.

Фото с сайта компании Борус