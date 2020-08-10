В Новосибирске вырос спрос на покупку комнат

С возобновлением активности в городах, спрос на покупку отдельных комнат начал восстанавливаться и уже в июне показал рост на 10,5%. К таким выводам пришли аналитики Авито Недвижимости.

— Во многом интерес именно к этой категории недвижимости связан с падением реальных доходов населения. Ведь для жителей крупных городов России наиболее остро стоит вопрос с отдельным жильем, а во время самоизоляции финансовое положение россиян значительно пошатнулось, и покупка полноценной квартиры стала менее доступным вариантом. Именно поэтому приобретение комнаты — одна из бюджетных альтернатив в текущей ситуации, — уверены эксперты Авито Недвижимости.

Исследование динамики цен на покупку комнат в крупных городах России показало, что лидером по средней стоимости объекта стала Москва (3,3 млн руб.), затем с небольшой разницей идут Сочи (1,7 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,6 млн руб.) а завершают топ-5 с миллионными показателями Севастополь (1,26 млн руб.) и Симферополь (1,195 млн руб.). Эти города являются привлекательными вариантами как для постоянного проживания, так и для инвестирования в туристическое жилье.

Если смотреть на динамику цен, то с мая по июнь средняя стоимость комнаты незначительно колебалась во всех крупных городах России: максимальный прирост показал Волгоград (+3,8%), а снижение — Севастополь (-3,1%).

В Новосибирске средняя стоимость комнаты составила 760 тысяч рублей, что на 2,6% меньше, чем месяцем ранее.

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