Чиновника арестовали за превышение полномочий на торгах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» Владимира Мурзина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Предварительно установлено, что в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году в бюджете Новосибирской области было запланировано выделение финансирования на строительство детского сада-яслей в селе Марусино Новосибирской области.

В начале 2019 года, за несколько месяцев до размещения информации о планируемом аукционе на строительство объекта, 54-летний директор ГКУ «УКС» Новосибирской области передал об этом сведения знакомому директору одной из строительных организаций. Таким образом, строительной организации были созданы преимущественные условия для участия в торгах, сообщает пресс-служба ведомства.

Далее в нарушение установленных требований закона директор ГКУ «УКС» Новосибирской области предложил коммерческой организации самостоятельно осуществить подготовку необходимой проектно-сметной документации объекта. После этого подготовленная документация в нарушение законе не прошла государственную экспертизу, а директор ГКУ «УКС» Новосибирской области дал указание подчиненным направить аукционную документацию в региональное министерство строительства для размещения в единой системе закупок. В июле 2019 года строительная организация успешно выиграла аукцион с суммой финансирования свыше 145 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области. В настоящее время следователями решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Проведены следственные действия по месту службы фигуранта, где изъята необходимая документация, допрошены свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

На минувшей неделе на заседании комитета по строительству регионального парламента депутаты раскритиковали Владимира Мурзина за выплату подрядчикам авансов, не предусмотренных контрактами. Общая сумма выплат составили более 350 млн рублей. Депутаты приняли решение поручить аудиторам Контрольно-счетной палаты области провести проверку «Управления капстроительства».