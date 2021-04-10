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Насколько опасна бессонница и как её лечить?

  • 10/04/2021, 15:41
Бессонница, как правило, не вызывает больших опасений и воспринимается как явление временное и проходящее. И даже, когда снотворное занимает постоянно место в аптечке пациента, последний не обращает на это особого внимания. А стоило бы.

Бессонница – не просто банальное расстройство. Это заболевание, которое в случае отсутствия лечения может привезти к необратимым последствиям для всего организма.

Врага надо знать в лицо или как распознать бессонницу?

Как и любая другая болезнь, бессонница имеет свои отличительные признаки. Люди, страдающие от такого недуга не в состоянии заснуть быстро. Для этого им требуется продолжительный период времени и по мере ухудшения состояния он будет лишь увеличиваться. Кроме этого, заболевание обладает следующими характеристиками:

  • частые ночные пробуждения;
  • вялость и апатия в дневные часы;
  • повышенная раздражительность;
  • очень ранний утренний подъём;
  • упадок мотивации к любой деятельности.

Всё это выбивает больного из колеи, нарушает привычный порядок вещей, не даёт сосредоточиться и, тем самым, мешает эффективно трудиться. На фоне проблем со сном у пациента появляются головные боли и перебои в работе желудочно-кишечного тракта.

Откуда берётся недосып?

Причин возникновения трудностей с отходом ко сну может быть огромное количество. К ним относят стрессовые ситуации, наличие вредных привычек, обильный вечерний приём пищи. Депрессивные расстройства, патологии в эндокринной системе, приём лекарственных препаратов – одни из самых распространённых факторов, влияющих на развитие бессонницы. Помимо этого, заболевание провоцируют:

  • нарушения режима дня;
  • злоупотребление кофеином;
  • неконтролируемое голодание;
  • гормональные изменения;
  • работа с посменным графиком.

Окружающая среда играет не последнюю роль в появлении затруднений с засыпанием. Яркий свет, громкие звуки, слишком жаркая или прохладная атмосфера мешают человеку успокоиться. Чрезмерное увлечение гаджетами в вечернее время также приводит нервную систему в возбуждённое состояние и не даёт вовремя переключиться на отдых.

Чем опасна бессонница?

Во время сна организм восстанавливается, заряжается энергией, а между клетками головного мозга образуются новые пути. Именно они отвечают за качество запоминания новой информации. Если человек не высыпается, его мозг не в состоянии функционировать должным образом. Становится сложнее концентрироваться и усваивать необходимые знания.

При отсутствии полноценного отдыха это негативно влияет на:

  1. Иммунную систему. Нарушается выработка защитных веществ. Учащаются случаи простудных, а также инфекционных заболеваний.
  2. Органы дыхания. Бессонница ухудшает существующие респираторные болезни и провоцирует новые.
  3. Пищеварительную систему. Полноценный сон влияет на уровень гормонов, контролирующих чувство насыщения. Без них человек начинает постоянно переедать и получает ожирение.
  4. Сердечно-сосудистую систему. Инсомния нарушает работу сердца и сосудов.
  5. Эндокринную систему. Прерывание сна препятствует наращиванию мышечной массы и восстановлению клеток и тканей.

В конечном итоге, недостаток сна искажает критическое отношение к происходящим событиям. Наносит ощутимый ущерб способности делать здравые умозаключения. Инсульт, инфаркт и кровоизлияния в мозг – верные спутники затяжной бессонницы.

Что же делать, если наблюдаются симптомы нарушения сна? Конечно, обратиться к хорошему специалисту по лечению неврологических болезней. Только грамотно проведённое лечение способно наладить все функции и вернуть человека к нормальной качественной жизни.

Где лечить бессонницу в Москве?

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Фото с сайта pixabay.com

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