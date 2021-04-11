Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

В марте 2021 года стоимость недвижимости на вторичном рынке Новосибирска продолжала расти. В ближайшей перспективе эта тенденция сохранится, но рост цен замедлится, считает управляющий АН «Жилфонд» Александр Чернокульский.

— В то же время спрос, особенно на дешёвое жильё, пока продолжает расти быстрее, чем предложение. При этом новостройки растут быстрее вторички. В свою очередь, новые квартиры на вторичном рынке растут быстрее старых. Можно сказать, что рынок поляризуется, — поясняет эксперт. — Реальные доходы населения падают, инфляция растёт. Программу льготной ипотеки на новостройки планируют свернуть уже к середине лета, и поэтому люди торопятся воспользоваться возможностью взять кредиты по низкой ставке. Всё это увеличивает приток на рынок покупателей. Плюс низкие ставки по банковским депозитам, повышение ставки ЦБ и нестабильность экономики по-прежнему усиливают инфляционные ожидания россиян и подогревают интерес к инвестициям в недвижимость.

В марте 2021 года медианная стоимость квадратного метра по итогам сделок на рынке вторичного жилья Новосибирска, по сравнению с мартом 2020 года, увеличилась на 11,8% и составила 72464 руб. Цена предложения выросла на 12,9% и составила 79314 руб.

Больше всего медианные цены на вторичное жильё выросли в Калининском (+21,8%) и Первомайском (+18,3%) районах. Меньше всего – в Заельцовском (+3,1%) и Кировском (+3,8%) районах, сообщает пресс-служба Агентства недвижимости «Жилфонд».

Самыми популярными у покупателей недвижимости Новосибирска в этот период оказались улицы Зорге и Виктора Уса.