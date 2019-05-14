Чиновника Быстровского сельсовета обвиняют в хищении бюджетных средств

И.о. прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Экс–чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с января по декабрь 2017 года заместитель главы сельсовета совершила неоднократное хищение денежных средств со счета администрации муниципального образования.

— Обвиняемая, получив электронную цифровую подпись главы сельсовета, осуществляла бухгалтерское сопровождение операций по счетам муниципалитета, в т.ч. передавала в региональное управление казначейства сведения о начисленной служащим заработной плате. Путем предоставления недостоверных (завышенных) сведений о размере своей зарплаты ей удалось похитить свыше 520 тыс. рублей бюджетных средств, — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемая частично погасила ущерб (более 300 тыс. рублей); кроме того, суд с целью возмещения причиненного бюджету ущерба наложил на автомобиль чиновника арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- xspline