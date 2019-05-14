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Дома комфорт-класса будут походить на «Маяк»

Термин «дом комфорт-класса» получит узнаваемый образ — олицетворением этого понятия становится дом «Маяк» группы компаний «Мета», при строительстве которого используются новые для Сибири и России решения.
  • 14/05/2019, 17:20
Дома комфорт-класса будут походить на «Маяк»

Первое — «именная архитектура»

Новостроек, чье имя и образ действительно впечатываются в память, в наших городах не так уж и много. «Маяк» этим образным «я» обладает безоговорочно. В имени дома отражена и его локация, и эстетическая роль в городской набережной и панораме.

— Концепция архитектурного образа здания разрабатывалась одновременно с концепцией эффективных планировок и общей идеей объекта, — говорит директор архитектурно-проектной компании «Интерпроект», разработавшей проект дома «Маяк», Ирина Гартвих.  — Исходя из того, что дом будет продолжать набережную Оби, основой концепции стали водно-корабельные мотивы. Маяк —органичный для данного места и вдохновляющий покупателей и жильцов, образ. Маяк — это понятие, подразумевающее яркость, выразительность, лидерство в панораме; малозаметных маяков не бывает в принципе. При этом мы не используем буквальную трактовку образа и берем за основу не башенный силуэт, а идею света, идею яркости. Этот дом будет хорошо виден и с обской акватории, и с противоположного берега. При этом мы ушли от эффекта слепяще-однородного пятна, нависающего над Обью.

«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
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Архитекторы нашли стильное и лаконичное решение: они поделили большую плоскость фасада на несколько сегментов, разных по цвету и текстуре. В итоге с воды и левого берега будет очевиден интересный эффект — на набережной возникает «квартал» разновысотных и разнофактурных зданий, стоящих компактной группой. Это обогащает панораму, создает ощущение городского уюта, давно обжитого места. Эксперты в области архитектуры и урбанисты вспомнят береговые кварталы великих «водных» городов: Лондона, Гамбурга, Амстердама, Роттердама, Нью-Йорка. А для горожан это интересный вид, обаятельная и позитивная иллюзия.

В современной архитектуре «иллюзионный» принцип, принцип оптической игры — тренд актуальный и любимый публикой. Ему следуют не слепо, не просто моды ради, а с уважением к духу места. Кирпич как декоративная составляющая, кирпич в выразительных тональных контрастах — это очень присущая Новосибирску тема.

«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
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Второе — место с растущим потенциалом

Место, на котором возводится «Маяк» — новый компонент понятия «Большой Центр».

Новосибирск вплоть до самых 2000-х под именем своего центра имел довольно небольшое пятно застройки, центр миллионного города по размеру не сильно отличался от ядра Костромы или Кургана. А в пропорции к остальному городу он вообще был просто крохотным.

Рост центральной части начался со второй половины 2000-х, когда в зону ускоренной урбанизации попал Октябрьский район. И у Новосибирска формируется центр масштабов и пропорций, органичных для мегаполиса — города со «столичным» функционалом. Местоположение «Маяка» естественным образом продолжает Михайловскую набережную, совмещающую яркие, масштабные, эффектные объекты: жилые, коммерческие, рекреационные.

При этом район, в котором расположен «Маяк», свободен от напряжения, присущего центру. Деловое ядро Новосибирска отсюда всего в десяти минутах, а с поправкой на метро — так и вовсе рядом. В удобной привязке к «Маяку» и Центральный район, и Октябрьский (пространство формирования нашего «сити»).

Локация «Маяка» обыгрывает культовый для русской архитектурной традиции образ — дом на набережной — олицетворение социальной динамики и успеха в Москве и Санкт-Петербурге.

Третье — это принципиально новая эргономика, новый подход к планировкам

— У российского комфорт-класса есть определенная сложность, — поясняет Ирина Гартвих. — «большая нефункциональная площадь», когда квартира создается большой не под функцию, а просто для того, чтобы быть больше. Корни этого — в усталости от советских и постсоветских планировок. Например, архитектор, создавая огромную прихожую с задумкой сделать не по-советски, сделать богато, получал квартиру, в которой двери всех остальных комнат выходили в прихожую — извлечь пользу из этой большой площади было очень трудно, практически невозможно. Потому заполнить такой периметр любой мебелью, кроме узких этажерок и стоек для зонтов, не получится. В итоге жилец имел впечатляющую, но совершенно бессмысленную квадратуру, не имеющую никакого смысла. И бессмысленность эта становилась заметной и нервирующей — сразу после того, как проходила эйфория новоселья и начинались будни.

Дом «Маяк» для проблемы нефункциональных планировок неуязвим в принципе, поскольку проектировался с совершенно иной философией. Эргономика и соразмерность — вот что было главным! Планировки осмыслены и функциональны в каждом квадратном сантиметре. А компактное — комфортно и обаятельно. И, наконец, большое и компактное — это еще и части единого образа.

«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
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— Разрабатывая планировки квартир, мы проводили эргономический анализ — представляли, как перемещаются по жилому пространству люди в семьях разного уклада и разного состава. И уже потом на основе анализа мы создавали планировки — их в сумме получилось 11, под разные типы комнат, интересов и под разный состав семьи. Это студии, однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры с «ливингами». Причем, проектируя студии, мы стерли негативный стереотип этого формата — стереотип кельи и просто места, в котором можно только переночевать, — поясняет Ирина Гартвих. — Минимальная площадь наших студий — 30,82 кв. м. А максимальная — у трехкомнатных квартир — 75,33 кв. м. Это привычные 100 кв. м квартиры, это рационализированный простор. Простор, в котором все осмыслено и нет ничего лишнего. У нас, например, нет «гиперприхожих». Поэтому смогли не жертвовать площадью кухни. Мы отказались от маленьких кухонь. Вместо них центральное место в каждой квартире занимает «ливинг» — так у нас называют кухни-гостиные площадью от 16 «квадратов».

Во-вторых, каждый член семьи получает приватную уютную зону. Когда мы говорим о двухкомнатной квартире, это означает, что в квартире есть две изолированных комнаты-спальни и дополнительно — большая гостиная с кухонной зоной. То же самое — с одно- и трехкомнатными квартирами. Житель «Маяка» получает квартиру большей функциональности, чем у других застройщиков.

Для нескольких вариантов планировок квартир «Маяка» разработаны особые приватные зоны в родительских спальнях: там есть персональный выход в собственный санузел и отдельная гардеробная. В Новосибирске это есть не во всех домах бизнес-класса.

«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
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В проработке общих зон компания ушла от крайностей — и от холлов, истыканных дверными проемами, и от длинных и бесполезных коридоров, чья узость не позволяла добавить никакого функционала и лишь создавала впечатление туннеля. В «Маяке» каждый квадратный метр максимально практичен, каждый — со своей ролью.

Проработана и эстетическая, и эмоциональная составляющая — как раз для тех, кто покупает квартиру ради жизни у великой сибирской реки, ради уникального вида из окна.

Да, есть у покупателей и такие мотивации. В «модельном ряду» дома «Маяк» есть видовые квартиры с большим остеклением — квартиры, в которых обский простор становится частью интерьера.

— Объединение с внешним пространством, превращение природы в компонент обстановки — это архитектурный тренд, характерный именно для новых, максимально комфортных и заведомо престижных и статусных объектов, — отмечает Ирина Гартвих. — Видов из окон, которые можно красиво использовать в интерьере, в мегаполисах не так уж много. Новосибирск в этом в смысле в числе везунчиков — это отмечают все зарубежные архитектурные эксперты, посещающие город.

 

«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
«Маяк» группы компаний «Мета»
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  • Посмотреть планировки и цены на квартиры в доме «Маяк» нужно на сайте mayak-mayak.ru 
  • Скачать презентации «Экономическое проектирование как способ повышения доходности проектов и их привлекательности для покупателей» и «Обзор технологий проектирования объектов, привлекающих покупателей квартир» можно на сайте interproekt.pro
  • Получить информацию о имеющихся в продаже квартирах в доме «Маяк» можно по телефону отдела продаж +7 (383) 383-24-40.

Фотографии  предоставлены пресс-службой компании Реклама Застройщик: ООО СК «Мета-Обская». Проектная декларация на сайте groupmeta.ru

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