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Инновационный фонтан заработает в Новосибирске в сентябре

Он станет первым за Уралом.
  • 14/05/2019, 18:02
Инновационный фонтан заработает в Новосибирске в сентябре

Фонтан с музыкальным сопровождением и лазерным шоу в ПКиО «Центральный» заработает в сентябре 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Принципиальных вопросов, которые бы мешали строительству фонтана, нет. Подрядчик ведёт работы уверенно и в соответствии с графиком. Есть вопросы по эксплуатации. Это сложное техническое сооружение. За Уралом таких объектов нет. Важная задача — чтобы фонтан вписался в инфраструктуру парка. Примерно треть затрат пойдёт на устройство прилегающей территории: мы оборудуем новую сцену, заменим асфальт плиткой, также планируем привести в порядок зелёные насаждения — посадить цветы, кустарники, уложить рулонный газон. Ожидаем, что получится красиво, а насколько — судить новосибирцам, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, самый сложный этап строительства фонтана — земляные работы на отметке шесть метров — позади. Залиты 154 кубометра армированного железобетона. Ближайшая задача — возведение стены высотой более четырёх метров.

Отмечается, что диаметр гидродинамического фонтана составит 18 метров. Ёмкость для хранения воды объёмом около 160 кубометров будет находиться под землёй. Количество струй будущего фонтана — 178, высота центральной — до 10 метров. Наряду с традиционным световым оформлением будет добавлено лазерное и видеосопровождение, позволяющее транслировать на водный экран различные изображения.

Большую часть затрат — около 100 млн рублей — взяло на себя ПАО Сбербанк, благоустройство территории — бюджеты города и области (более 44 млн руб.).

Кроме того, рядом с фонтаном появится и новая детская площадка. Как рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, её строительство начнётся уже в этом году.

— У нас проходит конкурс на лучшую концепцию детской игровой площадки. Во время первого этапа было отобрано 10 проектов. Сегодня закончился второй этап — осталось пять проектов. И мы надеемся, что до конца мая определятся три проекта-победителя, затем горожане выберут, какой из них будет реализован в Центральном парк, — отметила Анна Терешкова.

Глава департамента отметила, что сцена в парке будет восстановлена также в этом году. Она разработана архитекторами Новосибирска в соответствии с историческим обликом Центрального парка.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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