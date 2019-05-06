Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально.

В ходе рассмотрения вопроса противопожарной ситуации на территории региона губернатор Андрей Травников обратил внимание чиновников на формальный подход к профилактике пожарной безопасности. По мнению главы региона, основная причина возгорания построек — недостаточная работа по очистке территорий районов и населенных пунктов от мусора и сухой травы. Особенно, по словам губернатора, это касается дачных и садовых обществ.

— Мы пожароопасную ситуацию обсуждаем уже не первый раз, — обратился губернатор к руководителям районов на оперативном совещании. — Это оправдано, потому что риски велики. Случаи перехода пала на хозяйственные постройки в садовых товариществах уже не единичны. И основная причина — это нерасчищенная территория. Я слышал от глав поселений жалобы, что не хватает техники, сложно договариваться с руководителями предприятий об опашке населенных пунктов. С другой стороны, слышу разговоры об организации патрулирования и профилактической работы с главами поселений, председателями товариществ. Случаи перехода огня на постройки, которые мы фиксировали, показывают, что не только опашки не было сделано. Понятно, что садовое товарищество опахать сложно. Но элементарного не сделано. Не выполнена очистка прилегающей территории от мусора и растительности.

Говоря о принимаемых на местном уровне мерах противопожарной безопасности, глава региона отметил формальный подход ответственных лиц в целом.

— Прошу обратить внимание на эффективность тех мер патрулирования и профилактических бесед, которые были организованы — заявил Травников. — Зачастую они выполняются формально и на бумаге. Уверен, что уж до руководителя товарищества можно донести последствия все того, что не сделано в осенне-весенний период по очистке территорий.

О недоработках со стороны глав муниципальных районов заявил на оперативном совещании в правительстве и вице-губернатор Александр Дубовицкий.

— Профилактические мероприятия не дают должного эффекта, — отметил чиновник. — В связи с этим считаю необходимым в рамках соглашений между ГУ МВД, ГУ МЧС и министерством природных ресурсов усилить группы по патрулированию сотрудниками МВД. Прошу также в наиболее горимые районы направить сотрудников центрального аппарата ГУ МЧС и министерства природных ресурсов для оказания помощи на местах. Министерство ЖКХ прошу еще раз донести до глав районов порядок по возмещению расходов по профилактике и тушению ландшафтных пожаров. Пока в этом вопросе у нас с главами районов есть определенный пробел.

По данным регионального правительства, в настоящее время в большинстве районов области установился 3-й класс пожароопасности. В южных степных районах и в районах приобской боровой зоны (Сузунский, Ордынский и Новосибирский) — 4-й класс пожароопасности. Имеется угроза возгорания в Кыштовском, Убинском и Северном районах. На сегодня потушено 85 лесных пожаров на площади 434 гектара, что больше, чем за весь 2018 год.

Всего за минувшую неделю, по данным ГУ МЧС, по Новосибирской области потушено 1123 пожара, 906 из которых — горение травы и мусора. Огнем уничтожено 14 строений. На территории области зафиксировано 311 термоточек. Такие данные на совещании привел начальник регионального ГУ МЧС Виктор Орлов, назвавший наиболее горимые районы.

— Причина пожара в 95% случаев — действия местного населения, — говорит Орлов. — Наибольшее количество термоточек отмечается в Искитимском, Коченевском, Каргатском, Тогучинском, Доволенском, Чулымском и Краснозерском районах. С 1 по 5 мая усилено административное воздействие, составлено 190 протоколов. Всего с начала сезона 586 человек привлечены к административной ответственности, возбуждено 1 уголовное дело.

Напомним, что неделю назад в результате пожара в Тогучинском районе погибли четверо человек, уничтожено 7 зданий, в том числе жилые дома.

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