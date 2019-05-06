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Более полутора тысяч вагонов зерна вывезено за пределы области

На экспорт ушло 358 тыс. тонн.
  • 06/05/2019, 16:01
Автор: Евгения Серёгина
Более полутора тысяч вагонов зерна вывезено за пределы области

По данным регионального минсельхоза на 29 апреля, за месяц за пределы Новосибирской области вывезено 1559 вагонов зерна. Такие данные на оперативном совещании в областном правительстве привёл министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

— Продолжается реализация зерна за пределы региона. По состоянию на 29 апреля с 1 сентября вывезено железнодорожным транспортом 654 тыс. тонн.  Это в два раза больше аналогичного периода прошлого года. В том числе на экспорт 358 тыс. тонн. Всего за апрель вывезено 106 тыс. тонн. (1559 вагонов). Средняя отгрузка  56 вагонов в день,  сообщил министр.

Напомним, что по данным на январь 2019 года, за рубеж из Новосибирской области отправили 52,7 тыс. тонн зерна. Этот результат почти на 13% выше января 2018 года.

Основные направления экспорта: Египет, Беларусь, Бангладеш, Китай и другие страны.

Глава минсельхоза также отчитался о ходе посевной кампании. На прошедшей неделе 90 сельхозорганизаций из 19 районов области приступили к севу зерновых, зернобобовых культур и однолетних трав. Площадь ярового сева на 5 мая составляет в регионе 30,5 тыс. га. Это 1,6% от запланированной площади. Зерновые размещены на площади 21,3 тыс. га. Однолетних трав посеяно 7,8 тыс. га. По темпам ярового сева лидирует Маслянинский район (посеяно более четверти от запланированной площади). Также хорошие темпы ярового сева в Черепановском районе — 8,2%, в Тогучинском — 4,7%, в Искитимском —3,7%.

 В настоящее время приобретено 51,5 тыс. тонн минеральных удобрений (103% к плану), оригинальных и элитных семян  11,5 тыс. тонн (128% к плану), — сообщает Лещенко.  Завершается приобретение семян кукурузы. Приобретено 791 тыс. тонн (около 80%).

Для проведения ярового сева товаропроизводителям области требуется 296,4 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур. Сегодня имеется 296,9 тыс. тонн. То есть, потребность в семенном материале в регионе закрыта полностью. Комплексная готовность техники и оборудования  94%.

 Производство молока в сутки — 1,8 тыс. т.  (+34 т. к уровню 2018 года). Реализация  1,6 тыс. т. (+34 т). Суточный надой на фуражную корову — 14,5 кг. (+300 г.). На прошедшей неделе отмечено незначительное снижение цены реализации сырого молока. Средняя цена реализации составила 23,9 руб. (-17 коп.) за неделю. На текущей неделе мы продолжим дальнейший мониторинг ценообразования на рынке сырого молока, — добавил Лещенко.

Фото: автора

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