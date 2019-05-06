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В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

Стоимость контракта — 63 млн рублей.
  • 06/05/2019, 14:19
В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной систем» объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации проведения Международного форума технологического развития «Технопром-2019». Информация о конкурсе размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, место оказания услуг должно быть в пределах территории Новосибирской области, отдаленность от города Новосибирска — не более 40 км, от аэропорта «Толмачево» не более 10 км.

В контракт входят услуги по разработке программы проведения Форума (план, структуру и содержание деловой программы Форума, 3-х дневную деловую программу, предусматривающую не менее 50 мероприятий, включая пленарное заседание, образовательные и тематические мероприятия; формирование состава ключевых спикеров пленарных заседаний и программных мероприятий, формирование состава модераторов пленарного заседания и программных мероприятий и т.д.

Кроме того, в обязанности подрядчика входят доработка и адаптация фирменного стиля Форума, создание видео-графического сопровождения Форума, пригласительная кампания, организация работы call-центра, организация синхронного перевода пленарных заседаний, круглых столов и секций.

Среди требований, предъявляемых к площадкам: зона пленарного заседания общей площадью не менее 2 760 кв.м., помещение пресс-центра общей площадью не менее 190 кв.м., не менее 5 конференц-залов, для проведения программных мероприятий, вместимостью каждого не менее 50 человек, для каждого дня проведения Форума, площадью не менее 240 кв.м. каждый. Кроме того, исполнитель контракта предоставляет помещение с наличием функциональных залов (конференц-залов в объеме указанном в п.1.14 описания объекта закупки, зала пленарного заседания, зала для пресс-центра), регулируемых по вместимости, в зависимости от меняющегося количества участников мероприятий (вместимостью от 50 до 460 человек); наличие выставочных площадей в объеме не менее 7000 м2; места для оборудования стойки регистрации участников Форума, наличие не менее одного гардероба, туалетных комнат, камеры хранения, бесплатной парковки не менее 3500 машиномест, парковки и условий для беспрепятственного перемещения людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в контракт входят услуги по: организации питания участников Форума, организации транспортного обслуживания участников Форума, организации технического сопровождения работы площадок Форума, изготовлению материалов оформления Форума и раздаточной продукции, разработке, сопровождению и содержательном наполнении официального сайта Форума и его мобильного приложения на платформе nso.ru, а также организации объединенного стенда Новосибирской области и стендов партнеров региона.

Начальная (максимальная) цена контракта: 63 млн рублей. Источник финансирования- средства областного бюджета.

Итоги конкурса планируется подвести в июне. Дата проведения форума в документации торгов не уточняется. Напомним, до 2018 года он проходил в июне. В 2018 году — в конце августа.

Фото: Юлия Данилова

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