 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

В течение 2019 года на предприятии планируют наладить производство шпона и технологического древесного угля.
  • 07/05/2019, 17:09
Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

Производство шпона и технологического древесного угля будет налажено в Северном районе в течение этого года в рамках масштабного инвестиционного проекта в сфере глубокой переработки древесины, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Инвестиционный проект ООО «Сибирский ЛПК» реализует в Северном районе с 2017 года. Лесоперерабатывающая инфраструктура будет размещена на трех участках. Уже два года на предприятии работает цех по пилению древесины, запущено 10 сушильных камер. Ведутся пуско-наладочные работы по производству шпона, недавно была выпущена его пробная партия. Также начато производство технологического древесного угля.

— Губернатором поставлена задача увеличить вдвое объем производства в лесохозяйственной отрасли в течение трёх лет. И в нашей области есть для этого все необходимые ресурсы. К примеру, сейчас расчетная лесосека по Северному лесничеству составляет более 900 тысяч кубометров древесины, из которой осваивается 7-8% ежегодно. В ближайшие годы этот показатель планируется увеличить до 30%. В основном используется спелая и перестойная древесина, расположенная в труднодоступных местах, — цитирует пресс-служба замгубернатора Александра Дубовицкого.

При реализации инвестпроекта планируется создание новых рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится 160 человек — в основном местные жители.

«Сибирский ЛПК» внес изменения в инвестиционный проект в Северном и Кыштовке

Инвестор подкорректировал инвестпроект в Северном

В целом на территории Новосибирской области в лесозаготовительной деятельности занято около 50 организаций лесной отрасли. Лесоводы обеспечивают значительную часть населения области лесохозяйственными услугами и древесиной.

Реализация товарной продукции лесозаготовительными организациями в прошлом году составила 1,1 млрд рублей, что на 28% выше уровня 2017 года. Реализовано 35,8 тысяч куб. м. пиломатериала, бруса, прочей продукции переработки и товаров народного потребления на сумму 146,5 млн рублей, что также на 20% больше. На территории Северного, Чановского, Куйбышевского, Черепановского и Ордынского районов, а также в Бердском лесхозе запущены новые лесоперерабатывающие мощности.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11
Предложение на них, напротив, упало на 11,9%.
Чипсы здесь не ходят!

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02
Томская IT-компания планирует привить школьным торговым автоматам диетологическую корректность.
На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

07/05/2019, 16:53
Завершить объявления конкурсов по неэффективным предприятиям, не попавшим под реорганизацию, планируется до 1 января 2020 года.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

Новосибирцы готовы потратить на летнее семейное путешествие до 100 тысяч рублей

08/05/2019, 11:53

Сбербанк застраховал сельхозриски «Новосибирской птицефабрики» на сумму 315,3 млн рублей

08/05/2019, 10:33

С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрирован 671 лесной пожар

08/05/2019, 09:59

В Новосибирске снова эвакуировали бизнес-центры и ТЦ

07/05/2019, 18:44

Проект AGRI-M поможет защититься от комаров

07/05/2019, 18:15

Спрос на мотоциклы в Новосибирске за год увеличился более чем на 81 %

07/05/2019, 18:11

Чипсы здесь не ходят!

07/05/2019, 17:02

На территории региона требуется зарегистрировать почти 12 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры

07/05/2019, 16:53

RAEX подтвердил рейтинг Новосибирску на уровне ruА-

07/05/2019, 15:56

Отопительный сезон в Новосибирске завершается с 10 мая

07/05/2019, 15:53

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска