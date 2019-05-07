Инвестпроект в Северном получил статус масштабного

Производство шпона и технологического древесного угля будет налажено в Северном районе в течение этого года в рамках масштабного инвестиционного проекта в сфере глубокой переработки древесины, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Инвестиционный проект ООО «Сибирский ЛПК» реализует в Северном районе с 2017 года. Лесоперерабатывающая инфраструктура будет размещена на трех участках. Уже два года на предприятии работает цех по пилению древесины, запущено 10 сушильных камер. Ведутся пуско-наладочные работы по производству шпона, недавно была выпущена его пробная партия. Также начато производство технологического древесного угля.

— Губернатором поставлена задача увеличить вдвое объем производства в лесохозяйственной отрасли в течение трёх лет. И в нашей области есть для этого все необходимые ресурсы. К примеру, сейчас расчетная лесосека по Северному лесничеству составляет более 900 тысяч кубометров древесины, из которой осваивается 7-8% ежегодно. В ближайшие годы этот показатель планируется увеличить до 30%. В основном используется спелая и перестойная древесина, расположенная в труднодоступных местах, — цитирует пресс-служба замгубернатора Александра Дубовицкого.

При реализации инвестпроекта планируется создание новых рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится 160 человек — в основном местные жители.

Инвестор подкорректировал инвестпроект в Северном

Реализация товарной продукции лесозаготовительными организациями в прошлом году составила 1,1 млрд рублей, что на 28% выше уровня 2017 года. Реализовано 35,8 тысяч куб. м. пиломатериала, бруса, прочей продукции переработки и товаров народного потребления на сумму 146,5 млн рублей, что также на 20% больше. На территории Северного, Чановского, Куйбышевского, Черепановского и Ордынского районов, а также в Бердском лесхозе запущены новые лесоперерабатывающие мощности.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области