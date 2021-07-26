Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

На втором месте Омская область, сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, кроме роста цен на товары первой необходимости и потери многими работы, на увеличение числа банкротств повлиял рост финансовой грамотности должников, многие стали понимать, что есть другой выход решения долговых проблем, помимо неподъемных кредитов.

На фоне инфляции и роста стоимости товаров первой необходимости в Сибири выросло число банкротств физических лиц. Индекс потребительских цен в июне 2021 года вырос на 6,5% год к году, ускорившись по сравнению с 6% в мае. Как следует из данных Федресурса, количество решений судов о банкротстве граждан с января по июнь включительно в округе выросло на 109% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Всего признали несостоятельными 9,2 тыс. человек. В том же периоде прошлого года обанкротились 4,4 тыс. человек.

Лидером по количеству банкротств в Сибири стала Новосибирская область — 2,2 тыс. человек, здесь число банкротов выросло на 82%. Омская область на втором месте — 1,6 тыс. человек (рост на 57%). Примерно равное число банкротов в Алтайском крае (1 тыс., плюс 60%), Иркутской (1,3 тыс., плюс 63%) и Кемеровской (1,1 тыс., плюс 48%) областях. Меньше всего банкротов в Республике Тыва (79 человек, плюс 48%) и Республике Алтай (85 человек, плюс 30%).

— Люди видят успешные случаи признания несостоятельными и не боятся прохождения процедуры. Свою роль играет и реклама: рынок банкротств во всей стране, и в Сибири в частности, очень конкурентный, — говорит генеральный директор новосибирского «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

Реализацию имущества предпочитают и кредиторы, и должники: первые рассчитывают на компенсацию, а вторые — на освобождение от долгов, говорит Юлия Комбарова.

Что касается внесудебного (упрощенного) банкротства, то в этом году было завершено 287 процедур. Лидерами стали Омская область (97), Алтайский край (61) и Республика Хакасия (38). В 2020 году (с 1 сентября, когда было введено внесудебное банкротство) ни одной завершенной процедуры не было.