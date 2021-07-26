Вебинар «Комплексный digital-маркетинг, современные инструменты» – в Университете бизнеса Уралсиб

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.
Преподаватель – Спикер Константин Хомченко, эксперт по маркетингу и развитию продуктов, владелец маркетингового агентства Chili Marketing.
На вебинаре его участники узнают, на какие новые маркетинговые инструменты стоит обратить внимание, что делать с изменяющимся покупательским поведением, как использовать зарождающиеся и набирающие обороты маркетинговые тренды, как использовать опыт стартапов и быстрорастущих компаний в своем бизнесе.
Программа вебинара:
Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.
Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.
Возраст 18+
Фото предоставлено пресс-службой банка
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