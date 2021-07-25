Стрит-арт вместо наружной рекламы

Россияне считают, что современное искусство недоступно для всех в равной степени, показал опрос арт-проекта Ozon Ballon. 45% опрошенных жителей Новосибирска убеждены, что галереи и выставки доступны лишь тем, у кого хорошее материальное положение, а 23% уверены, что это привилегия жителей крупных городов. При этом около 10% новосибирцев признались, что они далеки от искусства, но лишь по той причине, что в их городе его практически нет.

Согласно результатам опроса, 55% жителей Новосибирска положительно относятся к стрит-арту. Также больше половины новосибирских респондентов отметили, что хотят, чтобы на улицах города появилось еще больше работ современных художников. Наиболее подходящим местом для размещения работ независимых художников 15% новосибирцев считают билборды на улицах города, а более 13% уверены, что искусством необходимо заменить наружную рекламу.

Также в топ локаций для размещения стрит-арта попали: стены жилых домов, территории деловых центров и даже муниципальные здания. Каждый десятый участник опроса уверен, что современное искусство нужно экспонировать на территории торговых центров и магазинов.

Опрос проведен в июле 2021 года методом онлайн-анкетирования среди 1773 жителей городов-миллионников. Ozon Ballon – арт-проект, объединяющий профессиональных художников и просто талантливых людей по всей России. Задача проекта – превратить пункты выдачи заказов во вдохновляющие неповторимые пространства и поддержать арт-сообщество, открыв миру новые яркие имена художников.