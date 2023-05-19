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Число получателей детских выплат в Новосибирской области выросло на 40%

  • 19/05/2023, 15:45
С начала года более 200 тысяч российских семей получили различные виды детских социальных выплат на карты ВТБ. В Новосибирской области число получателей таких пособий на карты банка за год выросло на 40%.

детские выплатыОсновными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

«ВТБ является одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки. Мы работаем над тем, чтобы сделать процесс оформления социальных выплат максимально удобным для пользователя. В прошлом году банк запустил полезный сервис для расчета выплат, которые полагаются российским семьям, упростил процесс подачи заявлений на их получение на портале «Госуслуги», – комментирует Сергей Никулинуправляющий ВТБ в Новосибирской области.

Фото: freepik.com — jcomp 

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#Рынок микрофинансирования
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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : детские выплаты ВТБ


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