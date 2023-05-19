Число получателей детских выплат в Новосибирской области выросло на 40%

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

«ВТБ является одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки. Мы работаем над тем, чтобы сделать процесс оформления социальных выплат максимально удобным для пользователя. В прошлом году банк запустил полезный сервис для расчета выплат, которые полагаются российским семьям, упростил процесс подачи заявлений на их получение на портале «Госуслуги», – комментирует Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.