Коронавирусная вакцина, разработанная под руководством уволенного Рината Максютова, прошла третью фазу клинических испытаний

Профилактическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» после завершения курса вакцинации составила более 80%. Об этом сообщила внешняя пресс-служба ООО «ЭпиВак» со ссылкой на данные третьей фазы клинического исследования вакцины. Они опубликованы в международном научном журнале Vaccines, имеющем наивысший квартиль Q1. По информации компании, ранние клинические испытания (фаза I — II) показали аналогичные результаты.

— Благодаря нашей совместной работе с новосибирским центром «Вектор» под руководством Рината Максютова и группы ученых под руководством Александра Рыжикова, удалось создать эффективную и безопасную вакцину против нового коронавируса, — комментирует директор ООО «Эпивак» Евгений Рыжиков. — Об этом свидетельствуют результаты проведенного клинического исследования. Вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным препаратом и относится к классу пептидных вакцин. Консервативность компонентов, входящих в состав вакцины, позволяет предполагать, что вакцина сохранит свою эффективность и против новых штаммов SARS-CoV-2 в будущем.

Напомним, что на днях Ринат Максютов был уволен по приказу главы Роспотребнадзора Анны Поповой с официальной формулировкой «по утрате доверия». С заместителем Максютова Елене Гавриловой, по данным собственного источника редакции в областном управлении Роспотребнадзора, не был продлён контракт.

— Первая в мире пептидная противовирусная вакцина «ЭпиВакКорона» массового применения была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) под руководством Рината Максютова, — напоминают в ООО «Эпивак». — За эту разработку Ринат Амирович указом президента России Владимиром Путиным был представлен к государственной награде «За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции» и награжден орденом Пирогова.

Орденом Пирогова в числе большой группы учёных за разработку вакцины в 2020 году была награждена и Елена Гаврилова.

В настоящее время обязанности директора вирусологического центра «Вектор» исполняет доктор биологических наук Александр Агафонов, до этого работавший в должности заместителя директора центра по научной работе.

Ранее редакция сообщала, производство какой вакцины сейчас наращивают в Новосибирской области.