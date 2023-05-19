В Новосибирске создана новая рабочая группа по долгостроям Дискуса

В Новосибирске создана новая рабочая группа по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» ГК «Дискус». Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Постановляю создать рабочую группу по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» и утвердить ее состав, — говорится в документе.

Возглавил группу вице-мэр Олег Клемешов. Его заместителем назначен начальник городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Кроме них в состав группы вошли представители Горводоканала, СГК, РЭС, и председатель правлений потребительских ЖСК, обеспечивающих строительство домов в Плющихинском и Просторном, заместитель прокурора города Новосибирска и др. Всего — 16 человек. Руководителя ГК «Дискус» Алексея Джулая в составе рабочей группы нет.

Рабочей группе поручено до 25 мая представить предложения по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский».

Напомним, в 2021 году при минстрое региона была создана рабочая группа, в задачи которой входил мониторинг ситуации, связанной с завершением строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Но только после ареста Алексея Джулая (в конце апреля) инспекция Госстройнадзора Новосибирской области выдала 53 многоквартирным домам в этих микрорайонах. Еще столько же находятся в разных стадиях строительства.

Ранее редакция сообщала, что 53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре.