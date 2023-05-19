В Новосибирске создана новая рабочая группа по долгостроям Дискуса

В Новосибирске создана новая рабочая группа по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» ГК «Дискус». Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Постановляю создать рабочую группу по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» и утвердить ее состав, — говорится в документе.
Рабочей группе поручено до 25 мая представить предложения по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский».
Напомним, в 2021 году при минстрое региона была создана рабочая группа, в задачи которой входил мониторинг ситуации, связанной с завершением строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Но только после ареста Алексея Джулая (в конце апреля) инспекция Госстройнадзора Новосибирской области выдала 53 многоквартирным домам в этих микрорайонах. Еще столько же находятся в разных стадиях строительства.
Ранее редакция сообщала, что 53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре.
Фото: pixabay.com, ralphs_fotos
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