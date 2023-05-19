Рекламодателям

В Новосибирске создана новая рабочая группа по долгостроям Дискуса

  • 19/05/2023, 15:50
Автор:
В Новосибирске создана рабочая группа по долгостроям Дискуса
Алексея Джулая в нее не включили.

В Новосибирске создана новая рабочая группа по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» ГК «Дискус». Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Постановляю создать рабочую группу по вопросу завершения строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» и утвердить ее состав, — говорится в документе.

Микрорайон Просторный Новосибирск

Сразу 33 долгостроя ГК «Дискус» в микрорайоне «Просторный» получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Возглавил группу вице-мэр Олег Клемешов. Его заместителем назначен начальник городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Кроме них в состав группы вошли представители Горводоканала, СГК, РЭС, и председатель правлений потребительских ЖСК, обеспечивающих строительство домов в Плющихинском и Просторном, заместитель прокурора города Новосибирска и др. Всего — 16 человек. Руководителя ГК «Дискус» Алексея Джулая в составе рабочей группы нет.

Рабочей группе поручено до 25 мая представить предложения по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемных домов в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский».

Напомним, в 2021 году при минстрое региона была создана рабочая группа, в задачи которой входил мониторинг ситуации, связанной с завершением строительства многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Но только после ареста Алексея Джулая (в конце апреля) инспекция Госстройнадзора Новосибирской области выдала 53 многоквартирным домам в этих микрорайонах. Еще столько же находятся в разных стадиях строительства.

 

Ранее редакция сообщала, что 53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре.

Фото: pixabay.com, ralphs_fotos

329

Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рабочая группа долгострои Дискус


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
Забытая Барабинско-Куйбышевская агломерация

Забытая Барабинско-Куйбышевская агломерация

Эксперт предлагает обсудить тему создания Барабинско-Куйбышевской агломерации на Технопроме-2023.
Читать статью >>
рейтинг вузов

Эксперты составили рейтинг эффективности вузов по направлениям подготовки

Он может помочь абитуриентам при выборе вуза.
Читать статью >>
Совет по ОПК при полпреде Анатолии Серышеве

Полпред Анатолий Серышев потребовал ужесточить контроль за соблюдением прав работников оборонных предприятий

Он также предупредил, что работники должны получать все предусмотренные выплаты в условиях повышенной нагрузки.
Читать статью >>
Право на забвение для граждан-банкротов

Право на забвение для граждан-банкротов опасно для кредиторов и работодателей

Личное банкротство могут инициировать граждане, которые просто не хотят выплачивать долги.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В следующем году в Новосибирске ожидается строительство развязки на Матвеевке

19/05/2023, 16:28

Минсельхоз принял меры для обеспечения аграриев сельхозтехникой

19/05/2023, 16:26

Коронавирусная вакцина, разработанная под руководством уволенного Рината Максютова, прошла третью фазу клинических испытаний

19/05/2023, 15:34

Забытая Барабинско-Куйбышевская агломерация

19/05/2023, 15:15
Популярное

Погода на выходные порадует новосибирцев

19/05/2023, 15:52

Мошенники перезванивают по видеосвязи, изображая сотрудников банка

19/05/2023, 14:56

Российские банки хотят получить доступ к реестру электронных повесток

19/05/2023, 14:32
Новости компаний

Число получателей детских выплат в Новосибирской области выросло на 40%

19/05/2023, 15:45

Big Bad Data: «РТК-Солар» представил аналитику внешних цифровых угроз с начала 2023 года

19/05/2023, 11:25

Банк Уралсиб начал прием и исполнение внутрибанковских платежных поручений в режиме 24/7

19/05/2023, 10:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска